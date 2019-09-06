Проверенные методики не работают: в Новосибирске шестой день ищут пропавшую Наталью Устинову

фото со страницы Натальи Устиновой в социальной сети «ВКонтакте»

Полицейские и волонтёры поисковых отрядов продолжают розыск пропавшей 6 сентября Натальи Устиновой; женщина уехала покупать автомобиль.

В Новосибирске продолжается расследование уголовного дела по факту бесследного исчезновения жительницы Калининского района Новосибирска. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Наталья Устинова 6 сентября уехала из дома на своём автомобиле «Мазда Демио». По информации оперативников, сибирячка отправилась покупать другой автомобиль и имела при себе большую сумму денег.

Как сообщили Сиб.фм источники, близкие к расследованию, известно, что свою машину Наталья оставила на окраине Новосибирска. На парковке около магазина «Ашан» на улице Свечникова пропавшая вызвала Яндекс.Такси и поехала на улицу Виктора Уса. Там в последний раз был зарегистрирован её мобильный телефон. Сейчас аппарат выключен.

На поиске Натальи Устиновой работают несколько отрядов поисковиков. Источник Сиб.фм сообщил, что каждый шаг согласовывается с полицией. Ежедневно на поиск и отработку оперативных задач выходят до 20 человек.

«Проверенные методики в конкретном поиске не работают, а мощный активный поиск может и навредить», – сообщил Сиб.фм источник, близкий к расследованию.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал приметы пропавшей Натальи Устиновой: рост 165-170 сантиметров, нормальное телосложение, глаза голубые, волосы тёмно-каштановые, окрашенные. Была одета в чёрную футболку, синие джинсы, белые кроссовки. С собой у неё было пальто ярко-жёлтого цвета. Всех, кому что-либо известно, просят сообщать по телефонам 232–20–02, 232–19–61 или 112. Конфиденциальность гарантируется.