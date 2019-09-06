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Работники СТО в Якутии почти сутки удерживали изнасилованную девушку в неволе
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Работники СТО в Якутии почти сутки удерживали изнасилованную девушку в неволеРубрика: проиcшествия
11.09.2019 15:49
фото с сайта pixabay.com
Суд поставил точку в громком деле об изнасиловании жительницы Якутска, над которой надругались клиент и работники автосервиса; девушку много часов держали в неволе.
В Якутске вынесли приговор по уголовному делу об изнасиловании местной жительницы, которая чудом спаслась от державших её в неволе работников автосервиса. Все причастные к преступлению мужчины получили реальные сроки лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Республике Саха (Якутия).
Трагедия случилась в марте 2019 года, когда житель Якутска не смог рассчитаться за ремонт авто на местном СТО. Вместо денег он предложил работникам привезти девушку для интимных услуг, на что те согласились.
Свою жертву злоумышленник заметил на улице, он затащил девушку в салон авто, где изнасиловал, а после, как и обещал, привез на СТО. На автосервисе над жительницей Якутска вновь надругались.
Спастись девушке удалось случайно, когда под утро преступники заснули. Потерпевшая сразу обратилась в полицию.
10 сентября в Якутске был озвучен приговор участникам уголовного дела. Главный фигурант получил 14 лет колонии строгого режима, двое других – по четыре с половиной года лишения свободы. Решение суда ещё не вступило в законную силу.
Напомним, 9 сентября Сиб.фм рассказывал о суде над жителями Братска, которые втроём изнасиловали женщину на глазах её малолетней дочери.
Мария Машанова
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