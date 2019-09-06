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Расходы новосибирцев за платное ТВ оказались самыми низкими в России

Рубрика: общество

11.09.2019 16:41

фото с сайта pixabay.com

Около 880 рублей в месяц в среднем тратят россияне на оплату телеконтента; при этом дороже остальных регионов ТВ обходится жителям Воронежа – 1033 рубля, тогда как новосибирцы отдают за него 633 рубля. 

Портал Яндекс.Деньги проанализировал расходы россиян на интернет, платные телеканалы и мобильную связь. Выяснилось, что на эти цели жители страны в 2019 году стали тратить на 9-11 % больше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Известия.ру».

В исследовании портала Новосибирск отличился как город с самыми низкими расходами на платный телеконтент. При среднероссийском «ценнике» в 880 рублей в месяц, жители сибирской столицы отдают за просмотр телеканалов 633 рубля. Воронеж – прямая противоположность: там за ТВ отдают по 1033 рубля ежемесячно. 

Средний чек за интернет по стране – 598 рублей. Омичи отдают за него всего 471 рубль, тогда как красноярцы выкладывают 938 рублей в месяц, – это российский максимум. 

Мобильная связь дороже всего обходится жителям Волгограда – 671 рубль в месяц, зато омичам удаётся тратить на разговоры всего 238 рублей. Средний чек за связь в Москве – 444 рубля. 

Напомним, 1 августа Сиб.фм сообщал, что новосибирцы увязли в долгах за ЖКХ и по кредитам.

 

Мария Машанова

Теги: интернет Новосибирская область долги связь рейтинг

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