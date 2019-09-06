Раскопать Кремль хотят археологи в следующем году

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Российские археологи ждут разрешения на проведение раскопок на территории Кремля; работы должны начаться в 2020 году.

Археологи Росси ожидают, что в 2020 году им дадут разрешение возобновить раскопки на территории Кремля. Об этом сообщает “РИА Новости” со ссылкой на директора Института археологии РАН Николая Макарова.

Копать на территории Кремля археологи начали ещё в мае 2019 года. Первые работы провели в Большом Кремлёвском сквере. Цель раскопок изучить пласты, образовавшиеся в этом месте.

"Когда мы начинали раскопки, наша цель была раскрыть не это интереснейшее здание, а найти ранние слои XII-XVI веков. Но поскольку эта постройка занимает большую часть раскопа, возник вопрос, можно ли расширить раскоп с тем, чтобы найти больший участок, где мы сможем добраться до самых ранних слоев", — рассказал журналистам Николай Макаров.

По информации Макарова тема расширения территории раскопа с целью установления новых исторических памятников, объектов и предметов, обсуждалась лично с президентом России Владимиром Путиным. Решение должно быть принято в ближайшее время.

Напомним, в середине августа новосибирские археологи нашли гробницу “краснокожих” на Алтае.