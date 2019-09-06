Рыбу с червями купила жительница Новосибирска в популярном магазине

Фото с сайта flamp.ru

Женщина опубликовала фото, на котором видны яйца опарышей на морепродуктах; также сибирячка отметила, что под кожей рыбы были обнаружены черви.

Жительница Новосибирска поделилась страшными фотографиями с покупкой из одного популярного рыбного магазина города: на рыбе видны яйца опарышей. Отзыв о качестве приобретённого товара появился 11 сентября на сайте Flamp.ru

«Сходили в "Рыбный день". Купили там 1,5 килограмма минтая недели 2 назад, бросили в морозилку. И вот сегодня решила мужу и ребёнку приготовить. Чищу. Из 6 рыбин только одна нормально выглядит. В остальных в конце кишок стали попадаться непонятные белые яйца», – пишет сибирячка (орфография и пунктуация автора сохранены, прим. Сиб.фм).

Также женщина уточняет, что под кожей нескольких рыб обнаружила червей, из чего сделала вывод, что вся продукция заражена.

В комментариях люди пишут, что неизвестные яйца – это яйца опарышей, и что в «Рыбном дне» продукция стала хуже по сравнению с качеством прошлых лет.

Также на отзыв сибирячки отреагировала администрация магазина и принесла свои извинения за произошедшее.

«Благодарим за обратную связь и, конечно же, за Ваши замечания. Очень хотим разрешить данную ситуацию, поэтому убедительно просим Вас обратиться в администрацию магазина», – пишут сотрудники торговой сети.

Напомним, в июне 2019 года червей нашли в курице омского KFC.