Рыбу с червями купила жительница Новосибирска в популярном магазине

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Рыбу с червями купила жительница Новосибирска в популярном магазинеРубрика: общество
12.09.2019 07:58
Фото с сайта flamp.ru
Женщина опубликовала фото, на котором видны яйца опарышей на морепродуктах; также сибирячка отметила, что под кожей рыбы были обнаружены черви.
Жительница Новосибирска поделилась страшными фотографиями с покупкой из одного популярного рыбного магазина города: на рыбе видны яйца опарышей. Отзыв о качестве приобретённого товара появился 11 сентября на сайте Flamp.ru
«Сходили в "Рыбный день". Купили там 1,5 килограмма минтая недели 2 назад, бросили в морозилку. И вот сегодня решила мужу и ребёнку приготовить. Чищу. Из 6 рыбин только одна нормально выглядит. В остальных в конце кишок стали попадаться непонятные белые яйца», – пишет сибирячка (орфография и пунктуация автора сохранены, прим. Сиб.фм).
Также женщина уточняет, что под кожей нескольких рыб обнаружила червей, из чего сделала вывод, что вся продукция заражена.
В комментариях люди пишут, что неизвестные яйца – это яйца опарышей, и что в «Рыбном дне» продукция стала хуже по сравнению с качеством прошлых лет.
Также на отзыв сибирячки отреагировала администрация магазина и принесла свои извинения за произошедшее.
«Благодарим за обратную связь и, конечно же, за Ваши замечания. Очень хотим разрешить данную ситуацию, поэтому убедительно просим Вас обратиться в администрацию магазина», – пишут сотрудники торговой сети.
Напомним, в июне 2019 года червей нашли в курице омского KFC.
Дарья Мелехова
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