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Семиклассник разнёс кладбище в Искитимском районе Новосибирской области

Рубрика: общество, проиcшествия

11.09.2019 12:07

фото со страницы группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

На месте работала полиция; в деревне Ургун разрушено более 40 надгробий.

ЧП в деревне Ургун Искитимского района. На местном кладбище вандал разрушил больше четырёх десятков надгробий. По информации, которую предоставил Сиб.фм глава Евсинского сельсовета Алексей Колотий, сотрудники полиции обнаружили на разбитых памятниках отпечатки пальцев местного жителя – ученика седьмого класса.

«Ребёнок проживает вместе с мамой, отчимом, бабушкой и двумя сёстрами. Объяснить, для чего он это сделал, мальчик ничего не может. Говорит, что всё делал один. Лично я в этом очень сомневаюсь. Бабушка говорит, его дома не было 20 минут, за это время натворить такое – нереально», – рассказал Сиб.фм глава сельсовета.

Глава сельсовета подозревает, что мальчик был не один и покрывает своих подельников, потому что боится их.

По словам Алексея Колотия, сегодня в школу не пришли и мальчик, и его сестра-пятиклассница. Маме пришлось ехать на работу на такси. Все остальные закрылись в доме и боятся выходить на улицу. Местные жители, могилы чьих родственников пострадали на кладбище, настроены очень агрессивно. 

Сейчас на месте ЧП работает специально созданная комиссия, которая в числе прочего должна посчитать причинённый ущерб. Уже понятно, что сумма выйдет солидная. Пострадали несколько дорогостоящих надгробий из чёрного гранита – цена таких плит начинается от 50 тысяч рублей. Местные жители намерены требовать компенсации.

Напомним, в ночь на Ивана Купалу неизвестные разгромили кладбище в городе Оби.

 

Татьяна Картавых

Теги: вандализм Новосибирская область Искитим

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Семиклассник разнёс кладбище в Искитимском районе Новосибирской области

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сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» уступил команде «СКА» из Санкт-Петербурга

сегодня 08:15 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили наказывать людей за вызов скорой по пустякам

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 11 сентября: дожди и первые заморозки

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Раскопать Кремль хотят археологи в следующем году

сегодня 00:01 Общество 0 Коммент.

Удмуртский учёный отдал жизнь за сохранение родного языка

вчера 23:43 Общество 0 Коммент.

В колонию за неуплату алиментов отправится жительница Новосибирской области

вчера 22:54 Общество 0 Коммент.

Пациент погиб из-за забытого катетера в лёгком

вчера 21:59 Хроника 0 Коммент.

Град и ливень с молнией обрушились на Алтайский край

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Люди в масках жёстко задержали политиков на митинге оппозиции в Бурятии

вчера 20:54 Политика 0 Коммент.

Девочка расшиблась из-за ДТП возле школы № 13 в Новосибирске

вчера 20:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы станут настоящими спортсменами на фестивале «Жить на природе»

вчера 19:50 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы покорили рок-звёзд Poets of the Fall кавером на жестовом языке

вчера 19:36 Культура 0 Коммент.

Алкоголик на «Субару» разрушил семью смертельным ДТП под Новосибирском

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

Домогавшегося 10-летней девочки мужчину ищет полиция

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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