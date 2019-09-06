Семиклассник разнёс кладбище в Искитимском районе Новосибирской области

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На месте работала полиция; в деревне Ургун разрушено более 40 надгробий.

ЧП в деревне Ургун Искитимского района. На местном кладбище вандал разрушил больше четырёх десятков надгробий. По информации, которую предоставил Сиб.фм глава Евсинского сельсовета Алексей Колотий, сотрудники полиции обнаружили на разбитых памятниках отпечатки пальцев местного жителя – ученика седьмого класса.

«Ребёнок проживает вместе с мамой, отчимом, бабушкой и двумя сёстрами. Объяснить, для чего он это сделал, мальчик ничего не может. Говорит, что всё делал один. Лично я в этом очень сомневаюсь. Бабушка говорит, его дома не было 20 минут, за это время натворить такое – нереально», – рассказал Сиб.фм глава сельсовета.

Глава сельсовета подозревает, что мальчик был не один и покрывает своих подельников, потому что боится их.

По словам Алексея Колотия, сегодня в школу не пришли и мальчик, и его сестра-пятиклассница. Маме пришлось ехать на работу на такси. Все остальные закрылись в доме и боятся выходить на улицу. Местные жители, могилы чьих родственников пострадали на кладбище, настроены очень агрессивно.

Сейчас на месте ЧП работает специально созданная комиссия, которая в числе прочего должна посчитать причинённый ущерб. Уже понятно, что сумма выйдет солидная. Пострадали несколько дорогостоящих надгробий из чёрного гранита – цена таких плит начинается от 50 тысяч рублей. Местные жители намерены требовать компенсации.

Напомним, в ночь на Ивана Купалу неизвестные разгромили кладбище в городе Оби.