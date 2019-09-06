Школьница погибла под колёсами автомобиля на пешеходном переходе

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Школьница погибла под колёсами автомобиля на пешеходном переходеРубрика: проиcшествия
11.09.2019 17:59
фото с сайта pixabay.com
Несовершеннолетняя девушка погибла из-за неосторожности водителя; ему грозит пять лет колонии.
В конце мая этого года в городе Мыски водитель «Рено Логан» сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшую спасти не удалось – девушка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.
Вина автомобилиста доказана – мужчина нарушил несколько правил дорожного движения, в том числе не пропустил пешехода. Дело передано в суд, водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Новосибирске накануне сбили 15-летнюю девушку на мопеде.
Эмиль Фукс
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