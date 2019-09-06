Сибирская предпринимательница провернула аферу с лесом на 257 миллионов

фото с сайта pixabay.com

Преступное сообщество на протяжении почти 10 лет крало деньги из бюджета; за контрабанду и мошенничество задержали семь человек.

Сообщество из семи человек с 2009 по 2017 год заключало фиктивные внешнеэкономические контракты, сообщает прокуратура Новосибирской области. Преступники орудовали в Новосибирской, Томской, Иркутской областях, Хакасии, Алтайском и Красноярском краях.

Одна из участниц преступной группировки, 37-летняя предпринимательница, согласилась сотрудничать со следствием.

«Используя реквизиты иностранных контрагентов и привлекая граждан иностранных государств, злоумышленники организовали от имени аффилированных юридических лиц экспорт якобы приобретённых на территории Российской Федерации лесоматериалов и их документальное сопровождение», – комментирует прокуратура.

Фиктивные документы использовали в налоговой для незаконного возмещения НДС. Злоумышленникам удалось провернуть аферу с налогом на добавленную стоимость в общей сложности на 257 миллионов рублей.

На имущество участников сообщества на сумму более 207 миллионов рублей наложен арест. Злоумышленников судят по трём статьям – участие в преступном сообществе, мошенничество в особо крупном размере, контрабанда стратегически важных товаров.

Напомним, в Новосибирске мошенники обманули мэрию города почти на 800 тысяч рублей.