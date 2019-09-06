Сибирские учёные научились определять свежесть рыбы

Фото с сайта Pixabay.com

Специальные термометки будут менять цвет в зависимости от качества рыбы; в отличие от китайских и американских аналогов, российская разработка будет активироваться самостоятельно.

Учёные Томского государственного университета нашли способ проверять качество доставляемой в магазины рыбы. Информация об этом появилась на сайте вуза.

Качество рыбы специалисты предлагают проверять с помощью специальных термометок, которые меняют цвет в случае разморозки рыбы по дороге. В отличие от американских и китайских аналогов, которые стоят в шесть раз дороже отечественных, российские термометки активируются самостоятельно. Их нужно просто положить рядом с перевозимыми морепродуктами. Если в конце перевозки индикатор остался белым, то можно с уверенностью сказать, что рыба свежая, если же он окрасился в зелёный, то по дороге она размораживалась.

Также специалисты уточняют, что проблема качества импортируемой рыбы важна, потому что часто непонятно, в какой момент на пути от водоёма до прилавка продукт начинает портиться. Особенно остро эта проблема стоит при перевозке на дальние расстояния, например, с Дальнего Востока. Термометки дают возможность более точно определить момент, когда рыба потеряла свежесть.

Напомним, в апреле 2019 года учёные нашли способ избавления человека от укусов комаров.