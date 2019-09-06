Сибиряк чуть не убил нежеланного ребёнка

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Сибиряк чуть не убил нежеланного ребёнкаРубрика: проиcшествия
11.09.2019 17:14
фото с сайта pixabay.com
Житель Алтайского края попытался убить ребёнка на глазах матери; мужчина не верил, что девочка от него.
Между 37-летним жителем села Калманка и его знакомой односельчанки возник конфликт, так как мужчина отрицал отцовство ребёнка. Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, в апреле мужчина пришёл выпившим в дом знакомой и ударил малышку головой о стол. Младенца спасла бабушка, отобравшая внучку у мужчины.
Мужчина признал вину лишь частично, заявив, что не хотел убивать девочку. Однако это не стало причиной для смягчения наказания – суд учёл судимость злоумышленника. Суд приговорил несостоявшегося отца к 10 годам колонии строгого режима за покушение на убийство малолетнего.
Напомним, в июле этого года житель Горно-Алтайска попытался зарезать ребёнка своей бывшей.
Эмиль Фукс
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