Скандал с увольнением директора музыкальной школы разгорелся в Новосибирске

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Педагоги детской музыкальной школы № 2 Новосибирска вступились за директора Евгения Пяткевича, которого после 19 лет работы якобы планировали уволить по поручению чиновницы мэрии; глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова утверждает, что коллектив «всё неправильно понял».

Педагоги детской музыкальной школы № 2, а также родители учеников сегодня, 11 сентября, отправили открытые письма с несколькими десятками подписей полпреду президента в СФО Сергею Меняйло, губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру города Анатолию Локтю. В обращениях они просят вмешаться в ситуацию и не допустить увольнения директора школы Евгения Пяткевича, который руководит учреждением уже почти 20 лет. Копии обращений имеются в распоряжении редакции Сиб.фм.

«Вчера мы узнали, что нашего уважаемого директора в юбилейный для школы год – а мы готовимся отметить 80-летие – хотят заменить на другого человека, у которого нет ни необходимого образования, ни опыта работы в подобной сфере. Конечно, у нас это вызвало шок!» – рассказала Сиб.фм председатель родительского комитета школы Наталья Цевелёва.

В тот же день актив школы подготовил открытые письма представителям власти, а сегодня доставил обращения адресатам.

«Буквально через несколько часов директора вызвали в департамент, мы с завучем тоже решили присутствовать», – добавила Цевелёва.

После встречи Евгения Пяткевича с главой департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анной Терешковой, директор рассказал Сиб.фм, что «ситуация разрешилась благополучно».

«Анна Васильевна сказала, что мы её неправильно поняли. Что этого якобы нового сотрудника она рекомендовала не на должность директора, а в качестве стажёра. При том, что заместитель Терешковой мне лично передавал, чтобы я писал заявление на увольнение», – прокомментировал Пяткевич.

Сама Терешкова в разговоре с корреспондентом Сиб.фм подтвердила, что до коллектива школы на самом деле была донесена неверная информация.

«Человека, о котором идёт речь, я предлагала рассмотреть на будущее, на кадровую замену. Ни о каком увольнении действующего директора речи не шло и не идёт. Всё остаётся по-прежнему», – уточнила Анна Терешкова в разговоре с Сиб.фм.

Напомним, 23 августа Сиб.фм сообщал, что после назначения нового директора Моховской школы дети устроили акцию протеста с заклеенными ртами.