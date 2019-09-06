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Светомузыкальный фонтан открыли в Центральном парке Новосибирска

Рубрика: общество

11.09.2019 22:42

Фото и видео со страницы Анны Терешковой в социальной сети Facebook

На одну достопримечательность в третьем городе России стало больше. В Центральном парке Новосибирска открыли новый фонтан.

Современное и уникальное гидротехническое сооружение открыли в столице Сибири. Теперь Новосибирск – единственный город за Уралом, в котором имеется мультиемидийный светомузыкальный фонтан.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, это сложное гидротехническое сооружение. Единственное за Уралом.

«Самое главное – это компьютерное управление, для синхронизации света, звука и напора струй. Надеюсь, что погода позволит поработать новому фонтану ещё некоторое время», — отметил глава города.

Мэр отметил, что на строительство сооружения АО «Сбербанк» выделило более 90 миллионов рублей. Ещё 40 добавили областной и городской бюджеты.

На будущий год работы по реконструкции Центрального парка будут продолжены. По замыслу городской администрации все точки общепита будут вынесены за пределы парка. Также снизится количество аттракционов. Это должна быть настоящая зона отдыха, где можно приятно провести время.

По словам начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики города Новосибирска Анны Терешковой, это удивительное сооружение.

«На струях фонтана можно делать проекции, благодаря которым можно смотреть кино, сопровождать лекции, организовать лазер-шоу», — отметила Анна Терешкова.

Она объяснила, почему фонтан называется сухим. Дело в том, что чаша, где циркулирует вода, спрятана под землю. На поверхность вода подаётся по трубам. Всего пока настроено девять композиций. В дневное время будут вода будет струиться под детские песни, а вечером под известные хиты российской и мировой эстрады.

Специально на открытие светомузыкального фонтана прилетели «Иванушки-International». Несмотря на двухчасовое ожидание, послушать любимую группу пришли сотни новосибирцев. Артисты исполнили несколько ярких хитов.

Напомним, в начале июня возле здания НГУ в Новосибирске открыли светомузыкальный фонтан.

 

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирск фонтан центральный парк

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