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Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

Рубрика: общество, woman

12.09.2019 12:39

фото из официальных аккаунтов девушек в соцсетях «ВКонтакте», Instagram и Facebook

Редакция интернет-издания Сиб.фм выбрала очень симпатичных девушек из «ящика»; в рейтинге оказались только самые эффектные ведущие.

Далеко не секрет, что в Сибири живут самые прекрасные девушки на свете. А это значит, что и телеведущие наши могут затмить красотой всех участниц международных конкурсов красоты. Посовещавшись, корреспонденты Сиб.фм решили выбрать пять девушек, которые, появившись на голубых экранах, поразили зрителей в самое сердце. 

1. Юлия Сапина

За свою карьеру журналистка успела поработать на «СТС-Новосибирск» и РБК. Некоторое время назад девушка боролось за право занять кресло мэра города, однако ей не повезло. Но мы уверены, что благодаря своей харизме Юлия ещё сможет достичь новых вершин и добиться желаемого.

2. Алёна Шандурова

Ведущая в «ГТРК Новосибирск» начинала с прогноза погоды. Девушка признаётся, что всё детство её прошло на кружках по рисованию, танцам и макраме. В нашем рейтинге Алёна оказалась не только из-за красивых глаз, но и за неиссякаемый творческий потенциал. 

3. Светлана Тиссен

Телеведущая известна своей работой на «ГТРК Новосибирск» и выступлениями на сцене театра «Глобус» в спектакле «Алые паруса». Она пропагандирует здоровый образ жизни и всячески поддерживает развитие культурной жизни города. Но на самом деле Светлана оказалась в нашем топе за свою красивую улыбку.

4. Карина Веласкес

Девушка работает на канале РБК. Многие называют её «сибирской Моникой Беллуччи» за безумные фотосессии и яркие эксперименты. Нашу редакцию поразили её сходство с прекрасной кинодивой и открытость. 

5. Елена Аксёнова

 

Журналистка блистает на канале «НСК 49» во время передачи «Команда Фит», которая посвящена здоровому образу жизни. Мы не смогли пройти мимо её идеальной фигуры и белокурых волос, поэтому включили самую спортивную телеведущую в наш топ.

Отметим, что рейтинг носит субъективный характер. В создании подборки принимали участие несколько журналистов, мнения которых порой расходилось. Просим не держать обиды, если вы не нашли себя в этой подборке. Будут другие.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область красота

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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