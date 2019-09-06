Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

фото из официальных аккаунтов девушек в соцсетях «ВКонтакте», Instagram и Facebook

Редакция интернет-издания Сиб.фм выбрала очень симпатичных девушек из «ящика»; в рейтинге оказались только самые эффектные ведущие.

Далеко не секрет, что в Сибири живут самые прекрасные девушки на свете. А это значит, что и телеведущие наши могут затмить красотой всех участниц международных конкурсов красоты. Посовещавшись, корреспонденты Сиб.фм решили выбрать пять девушек, которые, появившись на голубых экранах, поразили зрителей в самое сердце.

1. Юлия Сапина







За свою карьеру журналистка успела поработать на «СТС-Новосибирск» и РБК. Некоторое время назад девушка боролось за право занять кресло мэра города, однако ей не повезло. Но мы уверены, что благодаря своей харизме Юлия ещё сможет достичь новых вершин и добиться желаемого.

2. Алёна Шандурова









Ведущая в «ГТРК Новосибирск» начинала с прогноза погоды. Девушка признаётся, что всё детство её прошло на кружках по рисованию, танцам и макраме. В нашем рейтинге Алёна оказалась не только из-за красивых глаз, но и за неиссякаемый творческий потенциал.

3. Светлана Тиссен







Телеведущая известна своей работой на «ГТРК Новосибирск» и выступлениями на сцене театра «Глобус» в спектакле «Алые паруса». Она пропагандирует здоровый образ жизни и всячески поддерживает развитие культурной жизни города. Но на самом деле Светлана оказалась в нашем топе за свою красивую улыбку.

4. Карина Веласкес







Девушка работает на канале РБК. Многие называют её «сибирской Моникой Беллуччи» за безумные фотосессии и яркие эксперименты. Нашу редакцию поразили её сходство с прекрасной кинодивой и открытость.

5. Елена Аксёнова







Журналистка блистает на канале «НСК 49» во время передачи «Команда Фит», которая посвящена здоровому образу жизни. Мы не смогли пройти мимо её идеальной фигуры и белокурых волос, поэтому включили самую спортивную телеведущую в наш топ.

Отметим, что рейтинг носит субъективный характер. В создании подборки принимали участие несколько журналистов, мнения которых порой расходилось. Просим не держать обиды, если вы не нашли себя в этой подборке. Будут другие.