Тучи, а тучи как люди: погода в Новосибирске 12 сентября

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Тучи, а тучи как люди: погода в Новосибирске 12 сентябряРубрика: общество
12.09.2019 07:27
фото с сайта pixabay.com
Синоптики рассказали каким будет четверг, 12 сентября, в Новосибирске; не ждите солнца.
О погоде в Новосибирске на четверг 12 сентября рассказали синоптики. Солнце решило не показываться над Новосибирском.
В четверг, 12 сентября, метеорологи не обещают новосибирцам дождей. Но небо по-прежнему будет затянуто облаками. Солнце если и покажется, то на считанные минуты.
В 7:00 в мегаполисе нужно одеваться теплее. Температура воздуха всего +2 градуса Цельсия. К полудню станет значительно теплее – до +8, а к 16:00 – до +11 градусов. При это весь день будет дуть сильный западный ветер. Порывы будут достигать 13 метров в секунду.
Напомним, 11 сентября синоптики пообещали первые заморозки в Новосибирске.
Татьяна Картавых
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