Тучи, а тучи как люди: погода в Новосибирске 12 сентября

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Синоптики рассказали каким будет четверг, 12 сентября, в Новосибирске; не ждите солнца.

О погоде в Новосибирске на четверг 12 сентября рассказали синоптики. Солнце решило не показываться над Новосибирском.

В четверг, 12 сентября, метеорологи не обещают новосибирцам дождей. Но небо по-прежнему будет затянуто облаками. Солнце если и покажется, то на считанные минуты.

В 7:00 в мегаполисе нужно одеваться теплее. Температура воздуха всего +2 градуса Цельсия. К полудню станет значительно теплее – до +8, а к 16:00 – до +11 градусов. При это весь день будет дуть сильный западный ветер. Порывы будут достигать 13 метров в секунду.

Напомним, 11 сентября синоптики пообещали первые заморозки в Новосибирске.