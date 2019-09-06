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У работников Новосибирской филармонии отобрали сотовые телефоны

Рубрика: общество

11.09.2019 16:06

Фото с сайта pixabay.com

В понедельник, 9 сентября, по распоряжению генерального директора филармонии перед планёрным совещанием у всех сотрудников на время забрали сотовые телефоны; более часа гаджеты находились под присмотром постороннего человека.

Конфликт между сотрудниками и руководителем Новосибирской областной филармонии получил продолжение. Как ранее сообщал Сиб.фм, в начале сентября генеральный директор Новосибирской областной филармонии издал приказ о запрете использования современных технических средств во время проведения совещаний, комиссий и других мероприятий с участием руководства учреждения. Поводом послужила размещённая в интернете аудиозапись, на которой директор Бейбит Мухамедин нелестно отозвался о работе своих предшественников.

В понедельник, 9 сентября, сотрудникам филармонии, пришедшим на планёрку, генеральный директор предложил сдать сотовые телефоны своему помощнику, находящемуся в приёмной.

«Гаджеты в течение одного часа и 15 минут находились вне пределов видимости и под присмотром постороннего человека», – рассказали Сиб.фм сотрудники филармонии 

Работники филармонии задаются вопросом, не воспользовался ли кто информацией, хранящейся в сотовых телефонах. На многих устройствах есть приложения банков, социальных сетей. Сохранятся ли банковская тайна и тайна личной переписки?

Напомним, 10 сентября в Новосибирске разгорелся скандал из-за увольнения директора музыкальной школы. 

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская филармония скандал Новосибирск

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сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:15 Общество 0 Коммент.

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Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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