У работников Новосибирской филармонии отобрали сотовые телефоны

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В понедельник, 9 сентября, по распоряжению генерального директора филармонии перед планёрным совещанием у всех сотрудников на время забрали сотовые телефоны; более часа гаджеты находились под присмотром постороннего человека.

Конфликт между сотрудниками и руководителем Новосибирской областной филармонии получил продолжение. Как ранее сообщал Сиб.фм, в начале сентября генеральный директор Новосибирской областной филармонии издал приказ о запрете использования современных технических средств во время проведения совещаний, комиссий и других мероприятий с участием руководства учреждения. Поводом послужила размещённая в интернете аудиозапись, на которой директор Бейбит Мухамедин нелестно отозвался о работе своих предшественников.

В понедельник, 9 сентября, сотрудникам филармонии, пришедшим на планёрку, генеральный директор предложил сдать сотовые телефоны своему помощнику, находящемуся в приёмной.

«Гаджеты в течение одного часа и 15 минут находились вне пределов видимости и под присмотром постороннего человека», – рассказали Сиб.фм сотрудники филармонии

Работники филармонии задаются вопросом, не воспользовался ли кто информацией, хранящейся в сотовых телефонах. На многих устройствах есть приложения банков, социальных сетей. Сохранятся ли банковская тайна и тайна личной переписки?

Напомним, 10 сентября в Новосибирске разгорелся скандал из-за увольнения директора музыкальной школы.