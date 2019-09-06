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Будут большие очереди: когда в Новосибирске начнут продавать iPhone 11

Рубрика: общество

11.09.2019 13:33

фото Apple.com

Компания Apple 10  сентября представила 3 новых продукта — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max; старт продаж смартфонов в России назначен на 20 сентября.

С 20 сентября в России, одновременно с 30 другими странами, начнутся продажи новых продуктов Apple, представленных тремя смартфонами различной комплектации – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. В фирменных магазинах компании в Новосибирской области уже готовятся к покупательскому ажиотажу и очередям в салонах, несмотря на то, что цена самой бюджетной модели – 59 990 рублей. 

«Да, думаю, будет серьёзный ажиотаж. По крайней мере, по опыту прошлых лет. Чтобы не стоять в очереди, мы советуем покупателям оформлять предзаказ на ту или иную модель», – рассказал Сиб.фм представитель магазина re: Store. 

По его словам, предзаказ на новые продукты Apple можно оформить с 18 сентября в любой фирменной торговой точке. Для этого нужно выбрать подходящую модель и внести 100 % предоплату. 

В салоне «Связной» ТЦ «Сибирский Молл» сообщили, что также готовы начать реализовывать новые смартфоны с 20 сентября, предзаказ начнётся двумя днями ранее. 

Как сообщается на официальном сайте компании, iPhone 11 оснащён двумя камерами –сверхширокоугольной и широкоугольной, мощным процессором A13 Bionic. Гаджет представлен в пяти цветах, с памятью 64, 128 и 256 Гб

Два других продукта линейки – iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – легко отличить по тройной камере и, конечно, цене. Смартфон с 64 гигабайтами памяти можно приобрести за 89 990 рублей, устройство с 512 гигабайтами памяти обойдет в 121 990 рублей.      

Отметим, презентация новой линейки прошла 10 сентября в штаб-квартире компании Apple в Калифорнии.

Напомним, 1 сентября Сиб.фм сообщал, что новосибирские учителя могут позволить себе купить iPhone раз в полгода. 

 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область Apple продажи

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