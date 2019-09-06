В рамках БКД 2,0 отремонтировали дорогу Кольцово – Академгородок

Фото правительства Новосибирской области

Новый асфальт, разметка из термопластика со светоотражающими стеклошариками; так выглядит отремонтированная дорога в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Автодорога из наукограда Кольцово в Академгородок сильно преобразилась. Её отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 11 сентября комиссия, состоящая из представителей регионального министерства транспорта, городской администрации и подрядной организации, приняла дорогу в эксплуатацию.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что отремонтированная автомобильная дорога имеет высокую социальную значимость.

«Дорога проходит по промышленно-складской территории наукограда, вдоль неё расположены школа, стадион, административные здания, гаражный комплекс, магазины. По ней проходит большой поток грузового транспорта, который не заезжает на территорию центра рабочего посёлка», – уточнил министр.

Он подчеркнул, что с этой дороги осуществляется выезд из наукограда Кольцово в новосибирский Академгородок.

В рамках национального проекта БКД 2,0 отремонтировали участок автодороги № 3 от улицы Садовой до проспекта Сандахчиева. Её протяжённость около 500 метров. Здесь уложили высокопрочный новый асфальт, дорожные знаки, нанесли разметку из термопластика со светоотражающими стеклошариками, обустроили ливневую канализацию. У перекрёстка с проспектом Академика Сандахчиева создали дополнительную 50-метровую полосу, установили новый светофор и барьерное ограждение. Стоимость работ составила 9,1 миллиона рублей из бюджетов всех уровней.

Да года назад в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на всём протяжении участка обустроили тротуар и велосипедную дорожку, разделённые газоном.

Всего в этом году в рамках национального проекта БКД 2,0 в Новосибирской области приведут в нормативное состояние 160 километров автомобильных дорог. Работы ведутся практически во всех районах области на 117 объектах. 36 уже введены в эксплуатацию. Это составляет 36 % от запланированного объёма.

На ремонт дорог в Новосибирской области в этом году выделено 5,5 миллиарда рублей. Как отметил губернатор Андрей Травников, в реализации нацпроекта и региональных программ по ремонту и строительству дорог важно обращать внимание на качество выполняемых работ. Необходимо реагировать даже на единичные, минимальные дефекты, требуя от подрядчиков их оперативного устранения.

Напомним, 1 августа Андрей Травников поддержал строительство дорог в Купинском районе.