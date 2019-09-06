В Сибири выпал первый снег

фото Сиб.фм, видео из группы «Типичный Норильск»

В Красноярском крае резко похолодало; местные жители начали выкладывать фотографии с пургой.

Выпал первый снег в Норильске. Фотографии с городом, который накрыла белая пелена, стали выкладывать жители города в социальные сети.

«Вот и закончилось наше Норильское лето. Как всегда внезапно и неожиданно. Утром проснулся, а за окном зима. Ну здравствуй, давно не виделись. Хотя надо отдать должное, лето было тёплым и довольно длинным, по нашим Норильским меркам», – пишет пользователь Бабай Бабаев (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).

Напомним, 10 сентября град и ливень с молнией обрушились на Алтайский край.