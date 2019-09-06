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В Сибири выпал первый снег

Рубрика: общество

11.09.2019 09:01

фото Сиб.фм, видео из группы «Типичный Норильск»

В Красноярском крае резко похолодало; местные жители начали выкладывать фотографии с пургой.

Выпал первый снег в Норильске. Фотографии с городом, который накрыла белая пелена, стали выкладывать жители города в социальные сети.

«Вот и закончилось наше Норильское лето. Как всегда внезапно и неожиданно. Утром проснулся, а за окном зима. Ну здравствуй, давно не виделись. Хотя надо отдать должное, лето было тёплым и довольно длинным, по нашим Норильским меркам», – пишет пользователь Бабай Бабаев (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм). 

Напомним, 10 сентября град и ливень с молнией обрушились на Алтайский край.

 

Никита Минин

Теги: Сибирь снег

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сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

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В Госдуме предложили наказывать людей за вызов скорой по пустякам

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 11 сентября: дожди и первые заморозки

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Раскопать Кремль хотят археологи в следующем году

сегодня 00:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 23:43 Общество 0 Коммент.

В колонию за неуплату алиментов отправится жительница Новосибирской области

вчера 22:54 Общество 0 Коммент.

Пациент погиб из-за забытого катетера в лёгком

вчера 21:59 Хроника 0 Коммент.

Град и ливень с молнией обрушились на Алтайский край

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Люди в масках жёстко задержали политиков на митинге оппозиции в Бурятии

вчера 20:54 Политика 0 Коммент.

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вчера 20:05 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:50 Афиша 0 Коммент.

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Алкоголик на «Субару» разрушил семью смертельным ДТП под Новосибирском

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

Домогавшегося 10-летней девочки мужчину ищет полиция

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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