В Сибири выпал первый снег

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В Сибири выпал первый снегРубрика: общество
11.09.2019 09:01
фото Сиб.фм, видео из группы «Типичный Норильск»
В Красноярском крае резко похолодало; местные жители начали выкладывать фотографии с пургой.
Выпал первый снег в Норильске. Фотографии с городом, который накрыла белая пелена, стали выкладывать жители города в социальные сети.
«Вот и закончилось наше Норильское лето. Как всегда внезапно и неожиданно. Утром проснулся, а за окном зима. Ну здравствуй, давно не виделись. Хотя надо отдать должное, лето было тёплым и довольно длинным, по нашим Норильским меркам», – пишет пользователь Бабай Бабаев (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).
Напомним, 10 сентября град и ливень с молнией обрушились на Алтайский край.
Никита Минин
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Лента новостей
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