Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоопарке

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Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоопаркеРубрика: общество
12.09.2019 08:15
Фото с сайта Новосибирского зоопарка
Животные выловили несколько рыбин, каждая из которых была размером с четверть тельца котёнка.
Виверровые котята ловят рыбу в Новосибирском зоопарке. Постоянная посетительница учреждения Анна Новикова запечатлела на видео охоту животных и опубликовала ролик на своём YouTube-канале.
На ролике видно, как животные стараются поймать рыбу побольше и выбирают наиболее выгодное место для рыбалки. В итоге самый удачливый котёнок ловит подряд несколько рыб, каждая из которых размером с четверть его тельца. Животное демонстрирует добычу зрителям, от чего они приходят в восторг.
Однако в комментариях под видео люди удивляются, не слишком ли большую рыбу пустили в аквариум столь маленьких котят.
«Ему не выпрыгнуть с рыбой из бассейна, очень высокие бортики», – беспокоится одна из подписчиц Анны. Однако хозяйка канала заверила, что котята выпрыгивают без проблем.
Отметим, что виверровые кошки (или кошки-рыболовы) крупнее дальневосточных кошек и отличаются от других представителей семейства тем, что умеют ловить рыбу и хорошо плавают. Привычная среда обитания этих животных – Юго-Восточная Азия.
Напомним, 6 сентября 2019 года Шайна и Норди заигрывают друг с другом в Новосибирском зоопарке.
Дарья Мелехова
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