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Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоопарке

Рубрика: общество

12.09.2019 08:15

Фото с сайта Новосибирского зоопарка

Животные выловили несколько рыбин, каждая из которых была размером с четверть тельца котёнка.

Виверровые котята ловят рыбу в Новосибирском зоопарке. Постоянная посетительница учреждения Анна Новикова запечатлела на видео охоту животных и опубликовала ролик на своём YouTube-канале.

На ролике видно, как животные стараются поймать рыбу побольше и выбирают наиболее выгодное место для рыбалки. В итоге самый удачливый котёнок ловит подряд несколько рыб, каждая из которых размером с четверть его тельца. Животное демонстрирует добычу зрителям, от чего они приходят в восторг.

Однако в комментариях под видео люди удивляются, не слишком ли большую рыбу пустили в аквариум столь маленьких котят.

«Ему не выпрыгнуть с рыбой из бассейна, очень высокие бортики», – беспокоится одна из подписчиц Анны. Однако хозяйка канала заверила, что котята выпрыгивают без проблем.

Отметим, что виверровые кошки (или кошки-рыболовы) крупнее дальневосточных кошек и отличаются от других представителей семейства тем, что умеют ловить рыбу и хорошо плавают. Привычная среда обитания этих животных – Юго-Восточная Азия.

Напомним, 6 сентября 2019 года Шайна и Норди заигрывают друг с другом в Новосибирском зоопарке.

Дарья Мелехова

Теги: коты животные видео Новосибирский зоопарк

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Четвёртый день ищут в Новосибирске крупного улыбчивого мужчину

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Таксист смотрел хоккей во время перевозки пассажира в Новосибирске

сегодня 08:55 Общество 0 Коммент.

Рыбу с червями купила жительница Новосибирска в популярном магазине

сегодня 07:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Коллекционную картину стоимостью в полтора миллиона рублей меняет на иномарку житель Новосибирска

вчера 22:06 Общество 0 Коммент.

Восстановить сибирские леса решил Новосибирский автовокзал

вчера 21:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

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Клопы заели: новосибирцы жалуются на нашествие насекомых и бездействие коммунальщиков

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:13 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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