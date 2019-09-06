Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоопарке

Фото с сайта Новосибирского зоопарка

Животные выловили несколько рыбин, каждая из которых была размером с четверть тельца котёнка.

Виверровые котята ловят рыбу в Новосибирском зоопарке. Постоянная посетительница учреждения Анна Новикова запечатлела на видео охоту животных и опубликовала ролик на своём YouTube-канале.

На ролике видно, как животные стараются поймать рыбу побольше и выбирают наиболее выгодное место для рыбалки. В итоге самый удачливый котёнок ловит подряд несколько рыб, каждая из которых размером с четверть его тельца. Животное демонстрирует добычу зрителям, от чего они приходят в восторг.

Однако в комментариях под видео люди удивляются, не слишком ли большую рыбу пустили в аквариум столь маленьких котят.

«Ему не выпрыгнуть с рыбой из бассейна, очень высокие бортики», – беспокоится одна из подписчиц Анны. Однако хозяйка канала заверила, что котята выпрыгивают без проблем.

Отметим, что виверровые кошки (или кошки-рыболовы) крупнее дальневосточных кошек и отличаются от других представителей семейства тем, что умеют ловить рыбу и хорошо плавают. Привычная среда обитания этих животных – Юго-Восточная Азия.

Напомним, 6 сентября 2019 года Шайна и Норди заигрывают друг с другом в Новосибирском зоопарке.