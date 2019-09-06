Видео Сиб.фм: работники сносят клумбы перед ЛДС «Сибирь»

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Обеспокоенные новосибирцы заметили, что рядом со стадионом начались какие-то работы; корреспондент отправился на место, чтобы всё выяснить.

Жители Новосибирска опубликовали в социальных сетях информацию, что перед ЛДС «Сибирь» начали сносить клумбы ради «благоустройства территории». Чтобы узнать, что происходит на самом деле, редакция Сиб.фм приняла решение отправить журналиста на место событий.

Как выяснилось, работы проводятся в рамках подготовки к МЧМ-2023. Понадобилось просто расширить проезд для автомобилей, чтобы в будущем обеспечить безопасность большого потока посетителей стадиона.

Напомним, корреспондент Сиб.фм отправился в Новосибирский зоопарк, чтобы увидеть, как во Всемирный день кошек показательно покормят котов.