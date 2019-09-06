Восстановить сибирские леса решил Новосибирский автовокзал

Лента новостейПредложить новость
Тренер ДЮСШ расстрелял посетителя новосибирской чайханы после пьяной драки
Клопы заели: новосибирцы жалуются на нашествие насекомых и бездействие коммунальщиков
Расходы новосибирцев за платное ТВ оказались самыми низкими в России
Директора ДК оштрафовали на 10 тысяч из-за упавшей в колодец девочки
Работники СТО в Якутии почти сутки удерживали изнасилованную девушку в неволе
Сибирская предпринимательница провернула аферу с лесом на 257 миллионов
Монтажник получил мягкий приговор за падение шкафов на новосибирских школьниц
«Я дико боюсь ужасов»: сибирячка устроила откровенную фотосессию в готическом стиле
Будут большие очереди: когда в Новосибирске начнут продавать iPhone 11
Семиклассник разнёс кладбище в Искитимском районе Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Восстановить сибирские леса решил Новосибирский автовокзалРубрика: общество
11.09.2019 21:29
фото pixabay.com
Новосибирский автовокзал совместно с перевозчиками запустил акцию “Сибирь. Новый лес”; участие принимают маршруты на Алтай, Томск и Казахстан.
Новосибирский автовокзал решил перечислять по 10 рублей с купленного билета на восстановление сгоревших сибирских лесов. Об акции сообщает официальный сайт автовокзала.
В акции участвуют всего несколько перевозчиков, но, возможно, это только начало.
На данный момент известно, что к задумке автовокзала присоединились перевозчики на Славгород, Белокуриху, Горно-Алтайск, Михайловский, Томск, Заринск и Караганду.
Собранные средства будут переданы общественным организациям “Движение ЭКА” и “Посади лес” для приобретения и посадки саженцев.
Напомним, 2 августа авиакомпания S7 вернула историческое название “Сибирь”, чтобы собрать с продажи билетов средства на покупку миллиона саженцев. 4 сентября акция завершилась.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Тренер ДЮСШ расстрелял посетителя новосибирской чайханы после пьяной драки
Клопы заели: новосибирцы жалуются на нашествие насекомых и бездействие коммунальщиков
Расходы новосибирцев за платное ТВ оказались самыми низкими в России
Директора ДК оштрафовали на 10 тысяч из-за упавшей в колодец девочки
Работники СТО в Якутии почти сутки удерживали изнасилованную девушку в неволе
Сибирская предпринимательница провернула аферу с лесом на 257 миллионов
Монтажник получил мягкий приговор за падение шкафов на новосибирских школьниц
«Я дико боюсь ужасов»: сибирячка устроила откровенную фотосессию в готическом стиле
Будут большие очереди: когда в Новосибирске начнут продавать iPhone 11
Семиклассник разнёс кладбище в Искитимском районе Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Пятёрочка» дарит новосибирцам возможность отправиться в Кению
Новая акция «Почувствуй себя по-королевски» приурочена ...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Популярное