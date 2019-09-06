Восстановить сибирские леса решил Новосибирский автовокзал

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Новосибирский автовокзал совместно с перевозчиками запустил акцию “Сибирь. Новый лес”; участие принимают маршруты на Алтай, Томск и Казахстан.

Новосибирский автовокзал решил перечислять по 10 рублей с купленного билета на восстановление сгоревших сибирских лесов. Об акции сообщает официальный сайт автовокзала.

В акции участвуют всего несколько перевозчиков, но, возможно, это только начало.

На данный момент известно, что к задумке автовокзала присоединились перевозчики на Славгород, Белокуриху, Горно-Алтайск, Михайловский, Томск, Заринск и Караганду.

Собранные средства будут переданы общественным организациям “Движение ЭКА” и “Посади лес” для приобретения и посадки саженцев.

Напомним, 2 августа авиакомпания S7 вернула историческое название “Сибирь”, чтобы собрать с продажи билетов средства на покупку миллиона саженцев. 4 сентября акция завершилась.