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Всё зависло: новосибирцы пожаловались на сбой «ВКонтакте»Рубрика: общество
11.09.2019 17:52
фото iphones.ru
Сбой в работе популярной социальной сети «ВКонтакте» произошёл днём 11 сентября; пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой видео.
Новосибирск оказался в числе 10 российских городов, где днём 11 сентября возникли проблемы с работой социальной сети «ВКонтакте». Об этом со ссылкой на сервис Downdetector сообщает информагентство ТАСС.
По данным СМИ, пользователи «ВКонтакте» не могли отправить сообщения и загружать картинки и видео, жаловались на нетипичную медлительность ресурса.
Проблемы в работе с социальной сетью ощутили жители Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и ряда других городов.
Напомним, 11 сентября Сиб.фм сообщал о том, сколько жители России ежемесячно тратят на ТВ и интернет.
Мария Машанова
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