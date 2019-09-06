Всё зависло: новосибирцы пожаловались на сбой «ВКонтакте»

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Сбой в работе популярной социальной сети «ВКонтакте» произошёл днём 11 сентября; пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой видео.

Новосибирск оказался в числе 10 российских городов, где днём 11 сентября возникли проблемы с работой социальной сети «ВКонтакте». Об этом со ссылкой на сервис Downdetector сообщает информагентство ТАСС.

По данным СМИ, пользователи «ВКонтакте» не могли отправить сообщения и загружать картинки и видео, жаловались на нетипичную медлительность ресурса.

Проблемы в работе с социальной сетью ощутили жители Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и ряда других городов.

Напомним, 11 сентября Сиб.фм сообщал о том, сколько жители России ежемесячно тратят на ТВ и интернет.