«Я дико боюсь ужасов»: сибирячка устроила откровенную фотосессию в готическом стиле

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«Я дико боюсь ужасов»: сибирячка устроила откровенную фотосессию в готическом стилеРубрика: общество
11.09.2019 13:58
фото Ольги Степановой; на снимке изображена Катерина Ткаченко
Девушка примерила образ монашки для фотосессии; кадры поразили пользователей социальных сетей.
Модель из Новосибирска Катерина Ткаченко предстала перед объективом фотоаппарата в образе монахини из фильмов ужасов. Как рассказала Сиб.фм сибирячка, она до жути боится смотреть хорроры, но обожает проводить фотосессии в готическом стиле.
«Это уже третья моя съёмка в таком костюме. Первая была несколько лет назад, а вторая была приурочена к выходу фильма "Проклятье монахини". Но она получилась настолько трэшовой, что мы с фотографом решили сделать что-то попроще», – поделилась Катерина.
Часть костюма сибирячка сшила сама, а головной убор она приобрела в магазине для взрослых. Сама съёмка проходила на территории квеста «Отель» и заняла около четырёх часов. Фотографом выступила Ольга Степанова. В общей сложности получилось примерно 1500 кадров. Как признаётся модель, выбирать лучшие снимки пришлось очень долго.
«Работники квеста – наши большие друзья, мы часто проводим съёмки на этой локации. Они знают, что я дико боюсь ужасов, поэтому иногда неожиданно выпрыгивают из потайных мест и пугают меня», – рассказала Сиб.фм модель об атмосфере, царившей на фотосессии.
Напомним, в августе обнажённая сибирячка устроила фотосессию в парке Крыма.
Никита Минин
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