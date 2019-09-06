За маты на машине пригрозили увольнением водителю «Почты России» в Новосибирске

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За маты на машине пригрозили увольнением водителю «Почты России» в НовосибирскеРубрика: общество
11.09.2019 09:53
Фото со страницы «Почта России» в «Живом журнале» и Анастасии Шамовой
За нарушение корпоративной этики водителю автомобиля новосибирского филиала «Почты России» грозит наказание; он разместил на бампере служебной машины наклейку с нецензурной надписью.
Фото почтового грузовика на улицах Новосибирска с нецензурной надписью сделала Анастасия Шамова. Однако в социальных сетях его разместил правозащитник Дмитрий Петров. Под фотографией ироничная надпись: «В целях повышения эффективности работы Почты России и изменения имиджа среди населения принять новый мотивирующий девиз (слоган) и разместить его на всех автотранспортных средствах организации». (Орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).
Как рассказала Сиб.фм руководитель направления отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Сибирь ФГУП «Почта России» Галина Гордиенко, в настоящее время автомобиль приведён в соответствие с фирменным стилем предприятия.
«К водителю, допустившему грубое нарушение корпоративной этики, будут применены дисциплинарные меры, вплоть до увольнения», – рассказала Галина Гордиенко.
Кроме того, все водители филиала и контролёры на линии проинструктированы о недопустимости повторения подобных ситуаций, отметили в организации.
Напомним, в марте ФГУП «Почта России» запустило новый почтовый авиамаршрут Москва – Нанкин.
Анатолий Якимов
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