За маты на машине пригрозили увольнением водителю «Почты России» в Новосибирске

Фото со страницы «Почта России» в «Живом журнале» и Анастасии Шамовой

За нарушение корпоративной этики водителю автомобиля новосибирского филиала «Почты России» грозит наказание; он разместил на бампере служебной машины наклейку с нецензурной надписью.

Фото почтового грузовика на улицах Новосибирска с нецензурной надписью сделала Анастасия Шамова. Однако в социальных сетях его разместил правозащитник Дмитрий Петров. Под фотографией ироничная надпись: «В целях повышения эффективности работы Почты России и изменения имиджа среди населения принять новый мотивирующий девиз (слоган) и разместить его на всех автотранспортных средствах организации». (Орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Как рассказала Сиб.фм руководитель направления отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Сибирь ФГУП «Почта России» Галина Гордиенко, в настоящее время автомобиль приведён в соответствие с фирменным стилем предприятия.

«К водителю, допустившему грубое нарушение корпоративной этики, будут применены дисциплинарные меры, вплоть до увольнения», – рассказала Галина Гордиенко.

Кроме того, все водители филиала и контролёры на линии проинструктированы о недопустимости повторения подобных ситуаций, отметили в организации.

Напомним, в марте ФГУП «Почта России» запустило новый почтовый авиамаршрут Москва – Нанкин.