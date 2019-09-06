«Зелёные» подведут итоги выборов мэра Новосибирска

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«Зелёные» подведут итоги выборов мэра НовосибирскаРубрика: афиша
11.09.2019 14:09
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Пресс-конференцию по итогам состоявшихся выборов проведут новосибирские «Зелёные»; журналистам необходима аккредитация.
Новосибирские «Зелёные» дадут пресс-конференцию, в ходе которой ответят на вопросы журналистов и подведут итоги состоявшихся в Новосибирске выборов главы города.
В пресс-конференции примут участие: Владимир Кириллов, заместитель председателя Российской экологической партии «Зелёные», кандидат биологических наук; Игорь Украинцев, руководитель Новосибирского регионального отделения РЭП «Зелёные»; Дарья Украинцева, депутат Законодательного собрания Новосибирской области.
Пресс-конференция состоится по адресу: улица Советская, 64, 10 этаж (пресс-центр).
По вопросам аккредитации на мероприятии обращайтесь на почту svetlana.nechaeva@phkp.ru или по телефону +7 (913) 930-12-26, Светлана Нечаева.
Татьяна Картавых
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