Житель Новосибирска снял Сатурн в вечернем небе

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Житель Новосибирска снял Сатурн в вечернем небеРубрика: общество, наука
11.09.2019 09:36
фото и видео со страницы «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в социальной сети «ВКонтакте»
Редкое природное явление – соединение Луны с Сатурном – можно было наблюдать в небе над Новосибирском; местный житель не растерялся и успел сделать красивый снимок.
Новосибирец Дениc Франчак, узнав о предстоящем сближении Луны и Сатурна, решил проверить способности своего Nikon d5100. 8 сентября в 22:30 по местному времени он сделал снимок небесного явления. Об этом сообщается в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в социальной сети «ВКонтакте».
«Снимок удался, несмотря на облака в небе», – написал молодой человек на своей странице «ВКонтакте».
По данным астрономов, в этот день расстояние между двумя небесными светилами составило 0,6 градуса. За красивейшим явлением наблюдали профессионалы и любители в самых разных точках Земли. К примеру, в Австралии происходящее сняли на видео с помощью 70-сантиметрового телескопа. На кадрах видно, как «окольцованная планета» медленно поднимается над краем Луны.
Напомним, 11 июня Сиб.фм рассказывал о зрелищном метеоритном потоке Лириды, который можно было видеть в новосибирском небе.
Полина Кузнецова
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