Житель Новосибирска снял Сатурн в вечернем небе

фото и видео со страницы «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в социальной сети «ВКонтакте»

Редкое природное явление – соединение Луны с Сатурном – можно было наблюдать в небе над Новосибирском; местный житель не растерялся и успел сделать красивый снимок.

Новосибирец Дениc Франчак, узнав о предстоящем сближении Луны и Сатурна, решил проверить способности своего Nikon d5100. 8 сентября в 22:30 по местному времени он сделал снимок небесного явления. Об этом сообщается в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в социальной сети «ВКонтакте».

«Снимок удался, несмотря на облака в небе», – написал молодой человек на своей странице «ВКонтакте».

По данным астрономов, в этот день расстояние между двумя небесными светилами составило 0,6 градуса. За красивейшим явлением наблюдали профессионалы и любители в самых разных точках Земли. К примеру, в Австралии происходящее сняли на видео с помощью 70-сантиметрового телескопа. На кадрах видно, как «окольцованная планета» медленно поднимается над краем Луны.

Напомним, 11 июня Сиб.фм рассказывал о зрелищном метеоритном потоке Лириды, который можно было видеть в новосибирском небе.