«А скулы-то ненастоящие»: в сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

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«А скулы-то ненастоящие»: в сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в МалефисентуРубрика: культура
12.09.2019 14:17
кадр из фильма «Малефисента»
В ролике на актрису накладывают сложный грим для съёмок фильма; премьера сиквела картины состоится 17 октября.
Disney опубликовал на своём официальном аккаунте в Instagram видео с преображением Анджелины Джоли в злую фею Малефисенту. Просмотры ролика приближаются к двум миллионам, а количество комментариев перевалило за четыре тысячи.
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She’s back in black! Go behind the horns as Angelina Jolie transforms into #Maleficent: Mistress of Evil. See the film in theaters October 18!
На чёрно-белых кадрах видно, как голливудской актрисе укладывают волосы и наносят грим: на лицо Джоли прикрепляют выделяющиеся скулы, затем ей красят губы ярко-красной помадой. В конце закулисного видео на неё надевают знаменитые рога. Завершает превращение сама актриса с помощью вставных клыков.
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» выйдет в России 17 октября. Режиссёром картины выступил Хоаким Роннинг. Лента расскажет о событиях, которые происходят спустя несколько лет после того, как волшебница наложила на Аврору заклятье столетнего сна. У Малефисенты появятся новые противники, от которых необходимо будет защитить магический лес.
Напомним, 24 августа трейлер сериала по вселенной «Звёздных войн» показал Disney.
Никита Минин
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