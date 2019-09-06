«А скулы-то ненастоящие»: в сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

кадр из фильма «Малефисента»

В ролике на актрису накладывают сложный грим для съёмок фильма; премьера сиквела картины состоится 17 октября.

Disney опубликовал на своём официальном аккаунте в Instagram видео с преображением Анджелины Джоли в злую фею Малефисенту. Просмотры ролика приближаются к двум миллионам, а количество комментариев перевалило за четыре тысячи.

На чёрно-белых кадрах видно, как голливудской актрисе укладывают волосы и наносят грим: на лицо Джоли прикрепляют выделяющиеся скулы, затем ей красят губы ярко-красной помадой. В конце закулисного видео на неё надевают знаменитые рога. Завершает превращение сама актриса с помощью вставных клыков.

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» выйдет в России 17 октября. Режиссёром картины выступил Хоаким Роннинг. Лента расскажет о событиях, которые происходят спустя несколько лет после того, как волшебница наложила на Аврору заклятье столетнего сна. У Малефисенты появятся новые противники, от которых необходимо будет защитить магический лес.

Напомним, 24 августа трейлер сериала по вселенной «Звёздных войн» показал Disney.