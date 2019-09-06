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«А скулы-то ненастоящие»: в сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

Рубрика: культура

12.09.2019 14:17

кадр из фильма «Малефисента»

В ролике на актрису накладывают сложный грим для съёмок фильма; премьера сиквела картины состоится 17 октября.

Disney опубликовал на своём официальном аккаунте в Instagram видео с преображением Анджелины Джоли в злую фею Малефисенту. Просмотры ролика приближаются к двум миллионам, а количество комментариев перевалило за четыре тысячи. 

 
 
 
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She’s back in black! Go behind the horns as Angelina Jolie transforms into #Maleficent: Mistress of Evil. See the film in theaters October 18!

Публикация от Disney (@disney)

На чёрно-белых кадрах видно, как голливудской актрисе укладывают волосы и наносят грим: на лицо Джоли прикрепляют выделяющиеся скулы, затем ей красят губы ярко-красной помадой. В конце закулисного видео на неё надевают знаменитые рога. Завершает превращение сама актриса с помощью вставных клыков.

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» выйдет в России 17 октября. Режиссёром картины выступил Хоаким Роннинг. Лента расскажет о событиях, которые происходят спустя несколько лет после того, как волшебница наложила на Аврору заклятье столетнего сна. У Малефисенты появятся новые противники, от которых необходимо будет защитить магический лес.

Напомним, 24 августа трейлер сериала по вселенной «Звёздных войн» показал Disney.

 

Никита Минин

Теги: культура кино

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сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

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«А скулы-то ненастоящие»: в сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

сегодня 14:17 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске активизировались клещи

сегодня 14:08 Общество 0 Коммент.

Мать издевалась над приёмными детьми

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Учёные создали уникальный эмбрион-химеру

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Финал всероссийского конкурса красоты для особенных девушек состоится в Новосибирске

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

Участников стихийного митинга разогнали сотрудники Росгвардии

сегодня 12:47 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:39 Хроника 0 Коммент.

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Дело ударившего автомобиль из-за щенка подростка отзывают из суда

сегодня 11:46 Общество 0 Коммент.

Школьник стал жертвой травли из-за оригинальной причёски

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

ЦБ отозвал лицензию у сибирского банка

сегодня 10:15 Бизнес 0 Коммент.

Директор почтового отделения похитила полмиллиона рублей

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Четырёх человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

Сибиряк поймал сазана весом более 15 килограммов

сегодня 09:46 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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