Андрей Травников и Герман Греф обсудили вопросы цифровизации Новосибирской области

фото пресс-службы правительства новосибирской области

Банк является партнёром региона во многих сферах; уже реализовано семь из десяти совместных проектов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с президентом и председателем Сбербанка России Германом Грефом для обсуждения вопросов цифровизации региона.

«Сбербанк участвует в реализации проекта "Бережливая поликлиника". Мы стараемся реализовывать централизацию различных функций современными прогрессивными методами. В части учреждений области до конца года эта централизация произойдёт. Если апробация пройдёт успешно, то в следующем году мы перейдём к масштабному тиражированию этих технологий», – отметил Андрей Травников.

Губернатор добавил, что благодаря внедрению интеллектуальной управляющей системы были сэкономлены сотни миллионов рублей. Специалисты Сбербанка в скором времени оценят возможность использования платформы организации для решения всех задач Новосибирской области.

Соглашение о сотрудничестве между регионом и Сбербанком было подписано год назад. Оно предусматривало реализацию 10 проектов: семь из них уже претворены в жизнь, а три находятся в процессе.

«После первого года работы мы готовы перейти на принципиально новый уровень взаимодействия. Новосибирская область – достаточно продвинутый цифровой регион, в нём уже есть большое количество отработанных сервисов. Здесь высокий уровень цифровой культуры и серьёзные компетенции», – рассказал Герман Греф.

Отметим, что 10 сентября, накануне визита руководителя ПАО «Сбербанк» Германа Грефа в Новосибирскую область, президент России Владимир Путин поставил задачи как можно быстрее адаптировать наработки Сбербанка в сфере цифровых технологий к более масштабным задачам, которые стоят перед страной, в том числе в сфере госуправления.

Напомним, 11 сентября правительство Новосибирской области и Промсвязьбанк подписали соглашение о сотрудничестве.