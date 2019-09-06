Бердчане задушили автоледи за 155 тысяч

ФОТО ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА «ЛИЗА АЛЕРТ»

Материалы уголовного дела о жестоком убийстве 34-летней жительницы Новосибирска Ирины Синельниковой, которая пыталась продать свой Peugeot 407, переданы в суд.

За смерть женщины ответят двое бердчан 31 и 37 лет. Об этом сообщает Следком по Новосибирской области.

Трагедия произошла в январе 2019 года, когда сообщники разработали план быстрого обогащения. Они договорились найти продавца автомобиля, который не сможет оказать им сопротивления, убить его, а машину продать.

Жертвой оказалась молодая жительница сибирской столицы. В назначенный день злоумышленники осмотрели выставленную на продажу иномарку, после чего под предлогом проверки технического состояния авто выехали вместе с хозяйкой Peugeot за город. В районе искусственного водоёма у реки Исток Кемеровской области преступники расправились с женщиной, задушив её удавкой из металлического троса, а тело оставили в лесу. Кроме авто, мужчины прихватили с собой мобильный телефон и украшения погибшей.

Похищенный автомобиль они перегнали в город Кемерово, где и продали за 155 тысяч рублей.

Как уточнили в Следкоме, подозреваемые в преступлении были задержаны в кратчайшие сроки. Сейчас им предъявлено обвинение сразу по трём статьям УК РФ – разбой, убийство, похищение документов. Мужчинам грозят большие сроки лишения свободы.

Напомним, 12 января Сиб.фм сообщал о начавшихся поисках пропавшей Ирины Синельниковой.