Бердчане задушили автоледи за 155 тысяч

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Бердчане задушили автоледи за 155 тысячРубрика: проиcшествия
12.09.2019 12:39
ФОТО ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА «ЛИЗА АЛЕРТ»
Материалы уголовного дела о жестоком убийстве 34-летней жительницы Новосибирска Ирины Синельниковой, которая пыталась продать свой Peugeot 407, переданы в суд.
За смерть женщины ответят двое бердчан 31 и 37 лет. Об этом сообщает Следком по Новосибирской области.
Трагедия произошла в январе 2019 года, когда сообщники разработали план быстрого обогащения. Они договорились найти продавца автомобиля, который не сможет оказать им сопротивления, убить его, а машину продать.
Жертвой оказалась молодая жительница сибирской столицы. В назначенный день злоумышленники осмотрели выставленную на продажу иномарку, после чего под предлогом проверки технического состояния авто выехали вместе с хозяйкой Peugeot за город. В районе искусственного водоёма у реки Исток Кемеровской области преступники расправились с женщиной, задушив её удавкой из металлического троса, а тело оставили в лесу. Кроме авто, мужчины прихватили с собой мобильный телефон и украшения погибшей.
Похищенный автомобиль они перегнали в город Кемерово, где и продали за 155 тысяч рублей.
Как уточнили в Следкоме, подозреваемые в преступлении были задержаны в кратчайшие сроки. Сейчас им предъявлено обвинение сразу по трём статьям УК РФ – разбой, убийство, похищение документов. Мужчинам грозят большие сроки лишения свободы.
Напомним, 12 января Сиб.фм сообщал о начавшихся поисках пропавшей Ирины Синельниковой.
Мария Машанова
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