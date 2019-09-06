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Бердчане задушили автоледи за 155 тысяч

Рубрика: проиcшествия

12.09.2019 12:39

ФОТО ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА «ЛИЗА АЛЕРТ»

Материалы уголовного дела о жестоком убийстве 34-летней жительницы Новосибирска Ирины Синельниковой, которая пыталась продать свой Peugeot 407, переданы в суд.

За смерть женщины ответят двое бердчан 31 и 37 лет. Об этом сообщает Следком по Новосибирской области. 

Трагедия произошла в январе 2019 года, когда сообщники разработали план быстрого обогащения. Они договорились найти продавца автомобиля, который не сможет оказать им сопротивления, убить его, а машину продать. 

Жертвой оказалась молодая жительница сибирской столицы. В назначенный день злоумышленники осмотрели выставленную на продажу иномарку, после чего под предлогом проверки технического состояния авто выехали вместе с хозяйкой Peugeot за город. В районе искусственного водоёма у реки Исток Кемеровской области преступники расправились с женщиной, задушив её удавкой из металлического троса, а тело оставили в лесу. Кроме авто, мужчины прихватили с собой мобильный телефон и украшения погибшей. 

Похищенный автомобиль они перегнали в город Кемерово, где и продали за 155 тысяч рублей. 

Как уточнили в Следкоме, подозреваемые в преступлении были задержаны в кратчайшие сроки. Сейчас им предъявлено обвинение сразу по трём статьям УК РФ – разбой, убийство, похищение документов. Мужчинам грозят большие сроки лишения свободы. 

Напомним, 12 января Сиб.фм сообщал о начавшихся поисках пропавшей Ирины Синельниковой. 

Мария Машанова

Теги: Бердск автомобили убиство суд

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Предложить новость

Европа Плюс дарит фитнес-браслет каждый будний день

сегодня 16:12 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске нашли официальных производителей фальсифицированного алкоголя

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальная операция на сердце вернула к жизни 25-летнего новосибирца

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников и Герман Греф обсудили вопросы цифровизации Новосибирской области

сегодня 15:23 Политика 0 Коммент.

Сбежать на полчасика: россияне врут ради ухода с работы

сегодня 14:26 Общество 0 Коммент.

«А скулы-то ненастоящие»: в сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

сегодня 14:17 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске активизировались клещи

сегодня 14:08 Общество 0 Коммент.

Мать издевалась над приёмными детьми

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Учёные создали уникальный эмбрион-химеру

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Финал всероссийского конкурса красоты для особенных девушек состоится в Новосибирске

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

Участников стихийного митинга разогнали сотрудники Росгвардии

сегодня 12:47 Хроника 0 Коммент.

Бердчане задушили автоледи за 155 тысяч

сегодня 12:39 Хроника 0 Коммент.

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Дело ударившего автомобиль из-за щенка подростка отзывают из суда

сегодня 11:46 Общество 0 Коммент.

Школьник стал жертвой травли из-за оригинальной причёски

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

ЦБ отозвал лицензию у сибирского банка

сегодня 10:15 Бизнес 0 Коммент.

Директор почтового отделения похитила полмиллиона рублей

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Четырёх человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

Сибиряк поймал сазана весом более 15 килограммов

сегодня 09:46 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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