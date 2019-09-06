Бомж обгорел в камере теплотрассы Бердска

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Бомж обгорел в камере теплотрассы БердскаРубрика: проиcшествия
12.09.2019 14:16
Фото с сайта Pixabay.com
Мужчина жил на теплотрассе; пострадавшего доставили в реанимацию.
На теплотрассе в районе дома № 7 на улице Спортивной в Бердске вчера, 11 сентября, в 23:32 произошёл пожар. Об этом сегодня сообщило издание «Бердск Онлайн» со ссылкой на исполняющего обязанности начальника ОНД по городу Руслана Безносенко.
Пожар обнаружили прохожие, которые заметили, что из камеры теплотрассы валит дым. Пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия, вынесли из огня мужчину, у которого было обожжено 99 % тела. Пострадавшего, который на момент пожара был жив, доставили в больницу.
Также Руслан Безносенко уточняет, что мужчина не имел определённого места жительства и жил в камере теплотрассы. К пожару привело то, что пострадавший не потушил сигарету или развёл костёр внутри камеры.
Напомним, в июле 2019 года серьёзные ожоги получил мужчина при пожаре в гараже СТО Алтайского края.
Дарья Мелехова
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