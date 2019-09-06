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Человека заживо сожгли в биотуалете

Рубрика: проиcшествия

12.09.2019 15:01

Фото с сайта Pixabay.com

Пожар произошёл на территории стройплощадки; следователи предполагают, что это не было несчастным случаем.

Неизвестные сожгли человека в биотуалете в Калининграде. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщило информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального следственного управления СК Наталью Гацко.

Следователь уточняет, что биотуалет находился на территории одной из стройплощадок Калининграда. Специалисты предполагают, что смерть мужчины, находящегося внутри, была спланирована. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас проводятся проверки и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 2 августа 2019 года новосибирец почти сгорел заживо в фуре на челябинской трассе.

Дарья Мелехова

Теги: пожар смерть Поджог

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Предложить новость

Европа Плюс дарит фитнес-браслет каждый будний день

сегодня 16:12 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске нашли официальных производителей фальсифицированного алкоголя

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальная операция на сердце вернула к жизни 25-летнего новосибирца

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников и Герман Греф обсудили вопросы цифровизации Новосибирской области

сегодня 15:23 Политика 0 Коммент.

Сбежать на полчасика: россияне врут ради ухода с работы

сегодня 14:26 Общество 0 Коммент.

«А скулы-то ненастоящие»: в сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

сегодня 14:17 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске активизировались клещи

сегодня 14:08 Общество 0 Коммент.

Мать издевалась над приёмными детьми

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Учёные создали уникальный эмбрион-химеру

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Финал всероссийского конкурса красоты для особенных девушек состоится в Новосибирске

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

Участников стихийного митинга разогнали сотрудники Росгвардии

сегодня 12:47 Хроника 0 Коммент.

Бердчане задушили автоледи за 155 тысяч

сегодня 12:39 Хроника 0 Коммент.

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Дело ударившего автомобиль из-за щенка подростка отзывают из суда

сегодня 11:46 Общество 0 Коммент.

Школьник стал жертвой травли из-за оригинальной причёски

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

ЦБ отозвал лицензию у сибирского банка

сегодня 10:15 Бизнес 0 Коммент.

Директор почтового отделения похитила полмиллиона рублей

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Четырёх человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

Сибиряк поймал сазана весом более 15 килограммов

сегодня 09:46 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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