Человека заживо сожгли в биотуалете

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Человека заживо сожгли в биотуалетеРубрика: проиcшествия
12.09.2019 15:01
Фото с сайта Pixabay.com
Пожар произошёл на территории стройплощадки; следователи предполагают, что это не было несчастным случаем.
Неизвестные сожгли человека в биотуалете в Калининграде. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщило информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального следственного управления СК Наталью Гацко.
Следователь уточняет, что биотуалет находился на территории одной из стройплощадок Калининграда. Специалисты предполагают, что смерть мужчины, находящегося внутри, была спланирована.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас проводятся проверки и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Напомним, 2 августа 2019 года новосибирец почти сгорел заживо в фуре на челябинской трассе.
Дарья Мелехова
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