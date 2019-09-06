Человека заживо сожгли в биотуалете

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Пожар произошёл на территории стройплощадки; следователи предполагают, что это не было несчастным случаем.

Неизвестные сожгли человека в биотуалете в Калининграде. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщило информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального следственного управления СК Наталью Гацко.

Следователь уточняет, что биотуалет находился на территории одной из стройплощадок Калининграда. Специалисты предполагают, что смерть мужчины, находящегося внутри, была спланирована.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас проводятся проверки и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 2 августа 2019 года новосибирец почти сгорел заживо в фуре на челябинской трассе.