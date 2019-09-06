Четырёх человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

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Четырёх человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
12.09.2019 09:55
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Под Искитимом произошла серьёзная авария; водитель не справился с управлением и вылетел на встречку.
Четыре человека пострадали в ДТП в Искитимском районе. Информация появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Столкновение произошло вечером 11 сентября на трассе Р-256 при движении в сторону Бердска перед посёлком Линёво.
По информации группы, водитель за рулём «Мазды» двигался со стороны Искитима, когда его занесло. После этого он вылетел на встречную полосу и врезался в «Хонду» и «Тойоту».
«Два человека из Мазды и двое из Торнео были доставлены в городскую больницу города Искитима», — сообщает очевидец (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).
Авария спровоцировала огромную пробку в обе стороны движения по трассе.
Напомним, 11 сентября стало известно, что школьница погибла под колёсами автомобиля на пешеходном переходе.
Никита Минин
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