Дело ударившего автомобиль из-за щенка подростка отзывают из суда

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Дело ударившего автомобиль из-за щенка подростка отзывают из судаРубрика: общество
12.09.2019 11:46
Фото со страницы группы «Жесть в Томске» социальной сети «ВКонтакте»
Следователи СУ СКР по Томской области просят прокуратуру вернуть дело в отношении 16-летнего подростка из суда; юноша ударил по капоту автомобиля, задавившего щенка.
Три месяца назад в Томске Данила Сафронов гулял со своим питомцем. Отлучившись ненадолго в гараж к другу, он вдруг услышал, как скулит щенок. Как оказалось, на собаку наехал внедорожник. От отчаянья юноша ударил по капоту автомобиля. Владелец машины подал на подростка в суд, требуя 14 тысяч рублей в качестве компенсации за материальный ущерб.
В конце прошлой недели стало известно, что следователи возбудили в отношении Данилы уголовное дело. Об этом сообщили томские СМИ. После этого в интернете появилась петиция в защиту подростка. Делом заинтересовалась детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследование юноши. Кроме того, она попросила привлечь к ответственности водителя, задавившего щенка.
По сообщению сайта СУ СКР по Томской области, в связи с повышенным общественным резонансом инициирован вопрос о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования и передачи его в следственные органы СК России.
После принятия к расследованию уголовного дела следователи СК России проведут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе значительности причинённого ущерба.
Напомним, 23 августа стало известно, что в Алтайском крае 16-летний подросток зверски убил двух мужчин.
Анатолий Якимов
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