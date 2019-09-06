Директор почтового отделения похитила полмиллиона рублей

фото из группы «Почта России» соцсети «ВКонтакте»

Следком Республики Алтай завершил расследование уголовного дела в отношении директора почтового отделения в Майминском районе; женщина присвоила пылесос и денежные средства.

В Республике Алтай следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора почтового отделения в Майминском районе. В вину 30-летней женщине вменяют присвоение и хищение имущества, вверенного виновной, с использованием служебного положения.

По версии следствия, с марта 2018 года по февраль 2019 начальник почтового отделения присваивала денежные средства, вырученные почтой за продажу товаров. Помимо этого, женщина похитила пылесос, который принадлежал отделению, и пользовалась им дома. Сумма ущерба, причинённого «Почте России», оценивается в полмиллиона рублей. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, 11 сентября «Почта России» начала проверку в отношении водителя, который разместил на служебном автомобиле матерную надпись.