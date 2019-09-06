Директора музыкальной школы гениев уволили в Новосибирске

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Директора музыкальной школы гениев уволили в НовосибирскеРубрика: общество
12.09.2019 08:26
фото 2гис
Министерство культуры России не продлило контракт с директором Новосибирской специальной музыкальной школы; по официальной версии, Александр Марченко не прошёл аттестацию.
Новосибирская специализированная музыкальная школа, в которой учились Вадим Репин, Антон Бараховский, Максим Венгеров и прочие звёзды мировой музыки – выходцы из столицы Сибири, лишилась руководителя. Минкульт не продлил контракт с директором Александром Марченко. По официальной версии, он не прошёл аттестацию в Москве. Предполагается, что последним рабочим днём Марченко станет 6 октября.
В будущем году спецшкола, которую называют «школой гениев», отметит свой 50-летний юбилей. Половину этого срока учебным заведением руководил Александр Марченко, который переселил школу из барака в комфортабельное здание с концертным залом и интернатом для одарённых детей.
Уже известно, что решение Минкульта возмутило не только деятелей культуры, но и политиков.
Напомним, 11 сентября в Новосибирске разгорелся скандал из-за слухов об увольнении директора музыкальной школы № 2.
Татьяна Картавых
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