Директора музыкальной школы гениев уволили в Новосибирске

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Министерство культуры России не продлило контракт с директором Новосибирской специальной музыкальной школы; по официальной версии, Александр Марченко не прошёл аттестацию.

Новосибирская специализированная музыкальная школа, в которой учились Вадим Репин, Антон Бараховский, Максим Венгеров и прочие звёзды мировой музыки – выходцы из столицы Сибири, лишилась руководителя. Минкульт не продлил контракт с директором Александром Марченко. По официальной версии, он не прошёл аттестацию в Москве. Предполагается, что последним рабочим днём Марченко станет 6 октября.

В будущем году спецшкола, которую называют «школой гениев», отметит свой 50-летний юбилей. Половину этого срока учебным заведением руководил Александр Марченко, который переселил школу из барака в комфортабельное здание с концертным залом и интернатом для одарённых детей.

Уже известно, что решение Минкульта возмутило не только деятелей культуры, но и политиков.

Напомним, 11 сентября в Новосибирске разгорелся скандал из-за слухов об увольнении директора музыкальной школы № 2.