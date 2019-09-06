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Два сибирских вуза попали в престижный международный рейтинг

Рубрика: общество

12.09.2019 22:37

Фото из группы Новосибирского государственного университета в социальной сети "ВКонтакте"

НГУ и ТГУ попали в группу 500-600 в престижном рейтинге World University Rankings 2020; при исследовании учитывались качество преподавания и научной деятельности университета.

НГУ и ТГУ попали в группу 500 – 600 в престижном рейтинге World University Rankings 2020, составленном специалистами журнала Times Higher Education, сообщили на сайте Томского государственного университета. 

В рейтинг вошли также 1,3 тысячи вузов из 92 стран мира. Среди Российских университетов в список попало 39 учебных заведений. Это на четыре больше, чем в прошлом году.

Составители рейтинга сообщили, что лидируют американские вузы, однако Азия стремительно догоняет США. 

Первое место в списке занял Оксфордский университет, на втором же оказался Оксфордский технологический институт.

При составлении рейтинга специалисты учитывали качество преподавания, долю иностранных студентов, международное сотрудничество, авторитетность научной деятельности и доход от неё, а также цитируемость. 

Напомним, в августе 2019 года НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира.

Дарья Мелехова

Теги: рейтинги НГУ вузы

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Предложить новость

General Motors объявил об отзыве автомобилей

сегодня 22:59 Общество 0 Коммент.

Два сибирских вуза попали в престижный международный рейтинг

сегодня 22:37 Общество 0 Коммент.

“Квартету И” дали заслуженных

сегодня 22:11 Культура 0 Коммент.

Видео: таксист сбил ребёнка на пешеходном переходе в Новосибирске

сегодня 21:25 Хроника 0 Коммент.

Любитель икры будет мести улицы за браконьерские сети под Новосибирском

сегодня 19:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец разбил голову из-за лихача на "Мерседесе"

сегодня 19:35 Хроника 0 Коммент.

Темпы уборочной кампании в Новосибирской области превышают показатели прошлого года

сегодня 18:05 Политика 0 Коммент.

Силовики устроили «Шторм» на судоходном шлюзе Новосибирска

сегодня 17:54 Хроника 0 Коммент.

«Почта России» прокомментировала хищения в отделении связи

сегодня 17:43 Общество 0 Коммент.

Педагоги подписали петицию в защиту директора Новосибирской музыкальной школы

сегодня 17:38 Общество 0 Коммент.

Промышленный альпинист упал на козырёк подъезда

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские энергетики подключили к теплу первые объекты

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Ай диваны: Сибирь даёт ответ «Икее»

сегодня 16:41 Афиша 0 Коммент.

У авиакомпании S7 новый генеральный директор

сегодня 16:32 Общество 0 Коммент.

Двухэтажный дом загорелся в Новосибирске

сегодня 16:21 Хроника 0 Коммент.

Европа Плюс дарит фитнес-браслет каждый будний день

сегодня 16:12 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске нашли официальных производителей фальсифицированного алкоголя

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальная операция на сердце вернула к жизни 25-летнего кемеровчанина

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников и Герман Греф обсудили вопросы цифровизации Новосибирской области

сегодня 15:23 Политика 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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