Два сибирских вуза попали в престижный международный рейтинг

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Два сибирских вуза попали в престижный международный рейтингРубрика: общество
12.09.2019 22:37
Фото из группы Новосибирского государственного университета в социальной сети "ВКонтакте"
НГУ и ТГУ попали в группу 500-600 в престижном рейтинге World University Rankings 2020; при исследовании учитывались качество преподавания и научной деятельности университета.
НГУ и ТГУ попали в группу 500 – 600 в престижном рейтинге World University Rankings 2020, составленном специалистами журнала Times Higher Education, сообщили на сайте Томского государственного университета.
В рейтинг вошли также 1,3 тысячи вузов из 92 стран мира. Среди Российских университетов в список попало 39 учебных заведений. Это на четыре больше, чем в прошлом году.
Составители рейтинга сообщили, что лидируют американские вузы, однако Азия стремительно догоняет США.
Первое место в списке занял Оксфордский университет, на втором же оказался Оксфордский технологический институт.
При составлении рейтинга специалисты учитывали качество преподавания, долю иностранных студентов, международное сотрудничество, авторитетность научной деятельности и доход от неё, а также цитируемость.
Напомним, в августе 2019 года НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира.
Дарья Мелехова
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