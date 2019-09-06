Два сибирских вуза попали в престижный международный рейтинг

Фото из группы Новосибирского государственного университета в социальной сети "ВКонтакте"

НГУ и ТГУ попали в группу 500-600 в престижном рейтинге World University Rankings 2020; при исследовании учитывались качество преподавания и научной деятельности университета.

НГУ и ТГУ попали в группу 500 – 600 в престижном рейтинге World University Rankings 2020, составленном специалистами журнала Times Higher Education, сообщили на сайте Томского государственного университета.

В рейтинг вошли также 1,3 тысячи вузов из 92 стран мира. Среди Российских университетов в список попало 39 учебных заведений. Это на четыре больше, чем в прошлом году.

Составители рейтинга сообщили, что лидируют американские вузы, однако Азия стремительно догоняет США.

Первое место в списке занял Оксфордский университет, на втором же оказался Оксфордский технологический институт.

При составлении рейтинга специалисты учитывали качество преподавания, долю иностранных студентов, международное сотрудничество, авторитетность научной деятельности и доход от неё, а также цитируемость.

Напомним, в августе 2019 года НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира.