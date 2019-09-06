Двухэтажный дом загорелся в Новосибирске

фото Эльвиры Новиковой из социальной сети Facebook

Пламя охватило нежилой барак в Ленинском районе города; на месте работают пожарные.

В Ленинском районе Новосибирска загорелся нежилой барак. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в расселённом двухэтажном деревянном строении в 3-ем переулке Серафимовича. Горели крыша и второй этаж барака. Пожарные прибыли в 14:42, в 15:23 уже локализовали возгорание общей площадью 170 квадратных метров. На месте работали пять автоцистерн и четыре специальных автомобиля.

В пресс-службе отметили, что пострадавших на территории дома пока обнаружено не было.

Как сообщают очевидцы, сооружение подожгли бездомные люди.

Напомним, 2 сентября в Новосибирске загорелся роддом.