Двухэтажный дом загорелся в Новосибирске

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Двухэтажный дом загорелся в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
12.09.2019 16:21
фото Эльвиры Новиковой из социальной сети Facebook
Пламя охватило нежилой барак в Ленинском районе города; на месте работают пожарные.
В Ленинском районе Новосибирска загорелся нежилой барак. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Возгорание произошло в расселённом двухэтажном деревянном строении в 3-ем переулке Серафимовича. Горели крыша и второй этаж барака. Пожарные прибыли в 14:42, в 15:23 уже локализовали возгорание общей площадью 170 квадратных метров. На месте работали пять автоцистерн и четыре специальных автомобиля.
В пресс-службе отметили, что пострадавших на территории дома пока обнаружено не было.
Как сообщают очевидцы, сооружение подожгли бездомные люди.
Напомним, 2 сентября в Новосибирске загорелся роддом.
Никита Минин
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