Европа Плюс дарит фитнес-браслет каждый будний день

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Европа Плюс дарит фитнес-браслет каждый будний деньРубрика: афиша, общество
12.09.2019 16:12
Фото предоставлено радиостанцией «Европа Плюс»
На Европе Плюс в самом разгаре акция «Охота за хитом». Каждый будний день можно выиграть и получить фитнес-браслет! Успеть принять участие в акции можно до 27 сентября.
Внимательно слушай эфир, следи за официальной страницей «Европы Плюс Новосибирск» в «Инстаграме», лови подсказки и запоминай топ-хит. С понедельника по пятницу в пять вечера звони в PlayBox по телефону 8 (383) 362-07-72 и выполняй задание ведущего. Если справишься с заданием сразу – заберёшь фитнес-браслет! А если нет – получишь сертификат на большую пиццу от «Пиццы Синицы».
Подробности в официальной группе «Европы Плюс Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
Возрастные ограничения 16+.
Партнёр проекта — «Пицца Синица». Вкусная пицца из свежих ингредиентов по фирменной рецептуре.
Напомним, 7 сентября при поддержке радиостанции «Европа Плюс Новосибирск» состоялся Сибирский фестиваль бега.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Любитель икры будет мести улицы за браконьерские сети под Новосибирском
Новосибирцы узнают секреты домов из бруса на празднике «Жить на природе»
Темпы уборочной кампании в Новосибирской области превышают показатели прошлого года
Неудачный подрыв банкомата в Новосибирске обернулся мягким приговором
В Новосибирске нашли официальных производителей фальсифицированного алкоголя
Уникальная операция на сердце вернула к жизни 25-летнего кемеровчанина
Андрей Травников и Герман Греф обсудили вопросы цифровизации Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
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