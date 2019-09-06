Европа Плюс дарит фитнес-браслет каждый будний день

Фото предоставлено радиостанцией «Европа Плюс»

На Европе Плюс в самом разгаре акция «Охота за хитом». Каждый будний день можно выиграть и получить фитнес-браслет! Успеть принять участие в акции можно до 27 сентября.

Внимательно слушай эфир, следи за официальной страницей «Европы Плюс Новосибирск» в «Инстаграме», лови подсказки и запоминай топ-хит. С понедельника по пятницу в пять вечера звони в PlayBox по телефону 8 (383) 362-07-72 и выполняй задание ведущего. Если справишься с заданием сразу – заберёшь фитнес-браслет! А если нет – получишь сертификат на большую пиццу от «Пиццы Синицы».

Подробности в официальной группе «Европы Плюс Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

Возрастные ограничения 16+.

Партнёр проекта — «Пицца Синица». Вкусная пицца из свежих ингредиентов по фирменной рецептуре.

Напомним, 7 сентября при поддержке радиостанции «Европа Плюс Новосибирск» состоялся Сибирский фестиваль бега.