Финал всероссийского конкурса красоты для особенных девушек состоится в Новосибирске

фото из группы конкурса «Мисс Интеграция» в социальной сети «ВКонтакте»

Мероприятие проходит в столице Сибири уже пятый год; за корону будут бороться девушки, передвигающиеся на колясках.

В Новосибирске сегодня пройдёт финал всероссийского конкурса красоты «Мисс Интеграция». В нём примут участие особенные девушки, которые передвигаются на колясках.

В столицу Сибири уже прибыли 14 конкурсанток из Москвы, Абакана, Сургута, Железногорска, Красноярска, Томска и других городов. Девушки усердно занимались вокалом и актёрским мастерством, постановкой танцев, посещали различные мастер-классы.

Конкурс пройдёт 12 сентября на сцене театра «Глобус». В 18:00 гостей уже будут ждать интересные фотозоны и активности. На самом мероприятии зрители увидят потрясающее шоу, во время которого конкурсантки расскажут о своих мечтах об идеальном мире.

На конкурсе выступят приглашённые творческие коллективы. Также ожидается присутствие известных людей Новосибирска.

Напомним, в августе Вера Брежнева снялась в клипе особенных новосибирцев.