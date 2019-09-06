Финал всероссийского конкурса красоты для особенных девушек состоится в Новосибирске

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Финал всероссийского конкурса красоты для особенных девушек состоится в НовосибирскеРубрика: общество
12.09.2019 12:58
фото из группы конкурса «Мисс Интеграция» в социальной сети «ВКонтакте»
Мероприятие проходит в столице Сибири уже пятый год; за корону будут бороться девушки, передвигающиеся на колясках.
В Новосибирске сегодня пройдёт финал всероссийского конкурса красоты «Мисс Интеграция». В нём примут участие особенные девушки, которые передвигаются на колясках.
В столицу Сибири уже прибыли 14 конкурсанток из Москвы, Абакана, Сургута, Железногорска, Красноярска, Томска и других городов. Девушки усердно занимались вокалом и актёрским мастерством, постановкой танцев, посещали различные мастер-классы.
Конкурс пройдёт 12 сентября на сцене театра «Глобус». В 18:00 гостей уже будут ждать интересные фотозоны и активности. На самом мероприятии зрители увидят потрясающее шоу, во время которого конкурсантки расскажут о своих мечтах об идеальном мире.
На конкурсе выступят приглашённые творческие коллективы. Также ожидается присутствие известных людей Новосибирска.
Напомним, в августе Вера Брежнева снялась в клипе особенных новосибирцев.
Никита Минин
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