General Motors объявил об отзыве автомобилей

Лента новостейПредложить новость
Любитель икры будет мести улицы за браконьерские сети под Новосибирском
Темпы уборочной кампании в Новосибирской области превышают показатели прошлого года
Педагоги подписали петицию в защиту директора Новосибирской музыкальной школы
В Новосибирске нашли официальных производителей фальсифицированного алкоголя
Уникальная операция на сердце вернула к жизни 25-летнего кемеровчанина
Андрей Травников и Герман Греф обсудили вопросы цифровизации Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
General Motors объявил об отзыве автомобилейРубрика: общество
12.09.2019 22:59
фото с сайта Chevrolet-avto.ru
Американский концерн отзывает 3,5 миллионов авто; речь идёт о технике класса SUV.
Американский концерн General Motors объявил об отзыве 3,5 миллионов автомобилей сегмента SUV, выпущенных с 2014 по 2018 годы. В список отзываемых моделей попали Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburbanm, GMC Sierra и GMC Yukon.
Причиной масштабного отзыва стала проблема с вакуумным насосом тормозов. Как признал концерн, он не создаёт достаточного давления в вакуумном усилителе и не гарантирует эффективное торможение. По оценке экспертов из-за дефекта уже произошло 113 аварий, в которых травмировались 13 человек, сообщает портал RG.
После 2018 года в автомобилях используется другая конструкция узла, которая не показывает подобного дефекта.
Напомним, в конце августа в Новосибирске назвали самые угоняемые марки автомобилей.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Любитель икры будет мести улицы за браконьерские сети под Новосибирском
Темпы уборочной кампании в Новосибирской области превышают показатели прошлого года
Педагоги подписали петицию в защиту директора Новосибирской музыкальной школы
В Новосибирске нашли официальных производителей фальсифицированного алкоголя
Уникальная операция на сердце вернула к жизни 25-летнего кемеровчанина
Андрей Травников и Герман Греф обсудили вопросы цифровизации Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
События выходных: день скорби и шутки ценою в жизнь
Как пережить траур, не забыв про юмор, и дотянуться до зв...
События выходных: потепление, «Снайперы» и дискотека Евросоюза
Как пережить остывшие батареи ...
Беспощадный сбор
Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...
Новости по теме
Популярное