General Motors объявил об отзыве автомобилей

фото с сайта Chevrolet-avto.ru

Американский концерн отзывает 3,5 миллионов авто; речь идёт о технике класса SUV.

Американский концерн General Motors объявил об отзыве 3,5 миллионов автомобилей сегмента SUV, выпущенных с 2014 по 2018 годы. В список отзываемых моделей попали Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburbanm, GMC Sierra и GMC Yukon.

Причиной масштабного отзыва стала проблема с вакуумным насосом тормозов. Как признал концерн, он не создаёт достаточного давления в вакуумном усилителе и не гарантирует эффективное торможение. По оценке экспертов из-за дефекта уже произошло 113 аварий, в которых травмировались 13 человек, сообщает портал RG.

После 2018 года в автомобилях используется другая конструкция узла, которая не показывает подобного дефекта.

Напомним, в конце августа в Новосибирске назвали самые угоняемые марки автомобилей.