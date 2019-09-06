“Квартету И” дали заслуженных

фото с сайта кино-театр.ру

Актёры популярного мужского “Квартета И” сегодня получили звания заслуженных артистов России; награды вручил министр культуры.

Актёры известного “Квартера И” удостоились звания заслуженных артистов России. Награды Леониду Барацу, Камилю Ларину, Растиславу Хаиту и Александру Демидову вручил министр культуры Владимир Мединский.

“Квартет И” стал широко известен после постановки спектакля “День радио”, который после команда сделала и художественным фильмом. В копилке актёров также популярные картины “О чём говорят мужчины” и “День выборов”.

Кроме “Квартета И” звание сегодня получили Ирина Понаровская, Дарья Мороз и Оксана Кардаш, сообщает “Интерфакс”.

Напомним, в марте 2019 года новосибирские актёры попробовали себя в роли лекторов НГТУ.