“Квартету И” дали заслуженных

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“Квартету И” дали заслуженныхРубрика: культура
12.09.2019 22:11
фото с сайта кино-театр.ру
Актёры популярного мужского “Квартета И” сегодня получили звания заслуженных артистов России; награды вручил министр культуры.
Актёры известного “Квартера И” удостоились звания заслуженных артистов России. Награды Леониду Барацу, Камилю Ларину, Растиславу Хаиту и Александру Демидову вручил министр культуры Владимир Мединский.
“Квартет И” стал широко известен после постановки спектакля “День радио”, который после команда сделала и художественным фильмом. В копилке актёров также популярные картины “О чём говорят мужчины” и “День выборов”.
Кроме “Квартета И” звание сегодня получили Ирина Понаровская, Дарья Мороз и Оксана Кардаш, сообщает “Интерфакс”.
Напомним, в марте 2019 года новосибирские актёры попробовали себя в роли лекторов НГТУ.
Татьяна Картавых
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