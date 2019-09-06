Лучшее в мире оборудование за 320 миллионов запустили в честь юбилея НовЭЗ

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Новый смесительный комплекс немецкого производства запустили в НовЭЗ; группа ЭМП инвестирует в завод еще 1,5 миллиарда.

На Новосибирском электродном заводе, входящем в группу компаний ЭМП, в Линёве 12 сентября ввели в эксплуатацию новый смесительный комплекс EIRICH. Оборудование производства Германии увеличит производственные мощности – один комплекс EIRICH заменит собой пять устаревших машин.

«Это действительно знаковое событие для всей отрасли. Пуск смесительного комплекса – хороший пример кооперации в области металлургии. НовЭЗ сейчас флагман экономики Новосибирской области», – комментирует министр промышленности, торговли и предпринимательства Андрей Гончаров.

Первый смесительный комплекс EIRICH запустили на заводе в Новочеркасске – тогда компания зарекомендовала себя как самый надёжный производитель этого оборудования.

«Завод на сегодняшний день продолжает уверенно стоять на ногах. Я рад, что мы сотрудничаем с производителем лучшего в мире оборудования такого типа», – говорит гендиректор «ЭПМ-Менеджмент» Виктор Нечуятов

Параллельно с запуском смесительного комплекса наградили ветеранов металлургии Новосибирского электродного завода. Многие из них проработали на предприятии большую часть жизни.

«Я работаю на заводе уже 13 лет. Можно сказать, у нас это семейное дело. Меня сюда впервые привёл мой отец, который работает тут уже 40 лет. Мои дети сейчас учатся в институте и на практику придут именно на этот завод. Может, даже продолжат наше дело», – рассказала Сиб.фм оператор газоулавливающих установок Наталья Терентьева.

Производитель утверждает, что новый смесительный комплекс стоимостью 320 миллионов рублей увеличит производство графитированных электродов в два раза. За час оборудование сможет выдавать до 12 тонн исходного материала. Эти необходимые для металлургии электроды экспортируют в 60 стран мира. Всего группа ЭМП инвестирует в модернизацию НовЭЗ до 2020 года 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, в августе отпраздновали 60-летие бердского электромеханического завода.