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Лучшее в мире оборудование за 320 миллионов запустили в честь юбилея НовЭЗ

Рубрика: экономика, общество

13.09.2019 15:53

Фото НовЭЗ

Новый смесительный комплекс немецкого производства запустили в НовЭЗ; группа ЭМП инвестирует в завод еще 1,5 миллиарда.

На Новосибирском электродном заводе, входящем в группу компаний ЭМП, в Линёве 12 сентября ввели в эксплуатацию новый смесительный комплекс EIRICH. Оборудование производства Германии увеличит производственные мощности – один комплекс EIRICH заменит собой пять устаревших машин. 

«Это действительно знаковое событие для всей отрасли. Пуск смесительного комплекса – хороший пример кооперации в области металлургии. НовЭЗ сейчас флагман экономики Новосибирской области», – комментирует министр промышленности, торговли и предпринимательства Андрей Гончаров.

Первый смесительный комплекс EIRICH запустили на заводе в Новочеркасске – тогда компания зарекомендовала себя как самый надёжный производитель этого оборудования.

«Завод на сегодняшний день продолжает уверенно стоять на ногах. Я рад, что мы сотрудничаем с производителем лучшего в мире оборудования такого типа», – говорит гендиректор «ЭПМ-Менеджмент» Виктор Нечуятов

Параллельно с запуском смесительного комплекса наградили ветеранов металлургии Новосибирского электродного завода. Многие из них проработали на предприятии большую часть жизни.

«Я работаю на заводе уже 13 лет. Можно сказать, у нас это семейное дело. Меня сюда впервые привёл мой отец, который работает тут уже 40 лет. Мои дети сейчас учатся в институте и на практику придут именно на этот завод. Может, даже продолжат наше дело», – рассказала Сиб.фм оператор газоулавливающих установок Наталья Терентьева. 

Производитель утверждает, что новый смесительный комплекс стоимостью 320 миллионов рублей увеличит производство графитированных электродов в два раза. За час оборудование сможет выдавать до 12 тонн исходного материала. Эти необходимые для металлургии электроды экспортируют в 60 стран мира. Всего группа ЭМП инвестирует в модернизацию НовЭЗ до 2020 года 1,5 миллиарда рублей. 

Напомним, в августе отпраздновали 60-летие бердского электромеханического завода.

Эмиль Фукс

Теги: промышленность заводы

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сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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