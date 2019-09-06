Любитель икры будет мести улицы за браконьерские сети под Новосибирском

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Любитель икры будет мести улицы за браконьерские сети под НовосибирскомРубрика: общество
12.09.2019 19:35
Фото с сайта pixabay.com
Рыбак использовал сети во время нереста; мужчина заплатил дорогую цену – почти пять тысяч рублей за каждого судака.
Больше четыре тысячи рублей за каждого пойманного в сети судака заплатил рыбак государству. Сегодня, 12 сентября прокуратура Новосибирской области сообщила о приговоре Искитимского районного суда за незаконный вылов рыбы.
Вечером 13 мая Эдуард Титов решил порыбачить в новосибирском водохранилище, возле села Быстровка. Мужчина поехал на простой лодке «Казанка 5М» и установил у берега ставные сети из лески, несмотря на действовавший из-за нереста запрет.
На следующий день рыбак достал из воды 15 судаков и 10 лещей, но вскоре был пойман рыбнадзором. Полиция завела уголовное дело, эксперты насчитали ущерб на 110 тысяч рублей, который мужчина возместил государству.
Суд приговорил Эдуарда Титова к 180 часам исправительных работ, приговор в законную силу не вступил.
Напомним, в июле браконьеры на броневике застрелили лося в Новосибирской области
Никита Манько
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