Мальчик разбился насмерть после падения из окна школы

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16-летний подросток выпал из школьного окна; он скончался до приезда скорой помощи.

Ребёнок выпал из окна школы № 50 в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы сегодня, 12 сентября, в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам подписчиков сообщества, подросток 16 лет после падения из окна скончался на месте до приезда скорой помощи.

Однако в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю информацию подтвердить не смогли.

«На данный момент этот факт не зафиксирован», – рассказали в ведомстве.

Напомним, 9 сентября 2019 года девочка выпала из окна пятого этажа в Омске.