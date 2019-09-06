Мальчик разбился насмерть после падения из окна школы

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Мальчик разбился насмерть после падения из окна школыРубрика: проиcшествия
12.09.2019 13:27
Фото с сайта Pixabay.com
16-летний подросток выпал из школьного окна; он скончался до приезда скорой помощи.
Ребёнок выпал из окна школы № 50 в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы сегодня, 12 сентября, в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам подписчиков сообщества, подросток 16 лет после падения из окна скончался на месте до приезда скорой помощи.
Однако в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю информацию подтвердить не смогли.
«На данный момент этот факт не зафиксирован», – рассказали в ведомстве.
Напомним, 9 сентября 2019 года девочка выпала из окна пятого этажа в Омске.
Дарья Мелехова
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Лента новостей
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