Мать издевалась над приёмными детьми

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Мать издевалась над приёмными детьмиРубрика: общество, проиcшествия
12.09.2019 13:51
фото с сайта pixabay.com
Возбуждено уголовное дело против жительницы Алтая, которую подозревают в истязании детей.
Жительницу одного из сёл Залесовского района подозревают в систематическом истязании двух приёмных детей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
По предварительным данным, женщина-опекун в течение трёх лет регулярно применяла физическое и психологическое насилие над 13-летним мальчиком и 12-летней девочкой, используя для наказания самые незначительные поводы. Также установлено, что под опекой подозреваемой находился ещё один ребёнок.
В настоящее время дети изъяты из этой семьи. Правоохранители пытаются установить все обстоятельства произошедшего и разобраться, почему не было предпринято никаких мер со стороны сотрудников органов опеки.
Напомним, ранее стало известно, что подростка изнасиловали безработные мужчина и женщина.
Никита Минин
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