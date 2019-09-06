Мать закормила до смерти 13-летнего сына

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Мальчик втайне от матери занимался физической культурой, но это его не спасло; он умер от ожирения в больнице.

Мать до смерти закормила своего сына в Манчестере, Великобритания. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Мальчик умер в возрасте 13 лет в больнице. Его доставили из-за болезни сердца, смерть наступила от ожирения. Врачи уверяют, что лишний вес ребёнка – вина матери.

Мальчик начал набирать вес ещё в раннем возрасте. Мать начала давать ему много еды с трёх лет, в этом возрасте он весил 30 килограмм – это аномальный вес для маленького ребёнка. Втайне от матери мальчик посещал дополнительные занятия по физической культуре, но это не помогало, так как есть ему приходилось очень много. Также уточняется, что он подвергался эмоциональному насилию со стороны родительницы.

Напомним, в августе 2019 года мать с раздвоением личности сожгла своего месячного ребёнка в микроволновке.