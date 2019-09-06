Мусорщики переехали пса на глазах у детей в Новосибирской области

Фото Ольги Метелицы

Животное жило во дворе, и его подкармливали все местные жители; очевидцы считают, что пса переехали намеренно.

Собаку переехали мусорщики в посёлке Коченёво Новосибирской области. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в группе «Приют для животных в Новосибирске. БУМЕРАНГ ДОБРА» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы рассказали сообществу о том, что они стерилизовали собаку и отпустили в привычное место обитания. По словам местных жителей, животное жило во дворе, где его все знали и любили.

Мусорщики, по словам автора поста, специально переехали собаку на глазах жильцов дома, в том числе детей.

«У детей истерика. У всех истерика. Есть информация, что это не первый случай живодерства этого монстра за рулём», – пишет женщина.

Комментаторы под постом выразили сомнение в том, кто виноват в данной ситуации. Некоторые предполагают, что нельзя было оставлять собаку одну.

«Собаку жалко конечно, но надо понимать, что нахождение любой собаки на улице без хозяина опасно для неё», – пишет одна из подписчиц.

Напомним, в сентябре 2019 года сибирские живодёры подстрелили собаку и бросили её умирать.