Мусорщики переехали пса на глазах у детей в Новосибирской области

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Мусорщики переехали пса на глазах у детей в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
12.09.2019 21:52
Фото Ольги Метелицы
Животное жило во дворе, и его подкармливали все местные жители; очевидцы считают, что пса переехали намеренно.
Собаку переехали мусорщики в посёлке Коченёво Новосибирской области. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в группе «Приют для животных в Новосибирске. БУМЕРАНГ ДОБРА» в социальной сети «ВКонтакте».
Очевидцы рассказали сообществу о том, что они стерилизовали собаку и отпустили в привычное место обитания. По словам местных жителей, животное жило во дворе, где его все знали и любили.
Мусорщики, по словам автора поста, специально переехали собаку на глазах жильцов дома, в том числе детей.
«У детей истерика. У всех истерика. Есть информация, что это не первый случай живодерства этого монстра за рулём», – пишет женщина.
Комментаторы под постом выразили сомнение в том, кто виноват в данной ситуации. Некоторые предполагают, что нельзя было оставлять собаку одну.
«Собаку жалко конечно, но надо понимать, что нахождение любой собаки на улице без хозяина опасно для неё», – пишет одна из подписчиц.
Напомним, в сентябре 2019 года сибирские живодёры подстрелили собаку и бросили её умирать.
Дарья Мелехова
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