Мужчина пропал из перевернувшейся лодки в Новосибирской области

фото ГУ МЧС по Новосибирской области

Сотрудники МЧС ведут поиск рыбака, который пропал в Сузунском районе; двое рыбаков после опрокидывания лодки доплыли до берега.

В Сузунском районе ведутся поисковые мероприятия. Сотрудники МЧС ищут мужчину, который пропал после опрокидывания лодки на участке Оби между селом Мереть и посёлком Лесниковским.

Информация об инциденте поступила в оперативную службу МЧС в 01:30 12 сентября. На Оби опрокинулась самодельная лодка с тремя рыбаками. Двое мужчин смогли добраться до берега, судьба их попутчика неизвестна.

Группа поисковиков, в составе которой специалисты МЧС, представители полиции и районной администрации, обследует акваторию и береговую линию.

«Нельзя выходить в плавание в состоянии алкогольного опьянения, а также в ночное время без бортовых огней. Кроме того, запрещено пользоваться переоборудованной, без соответствующего разрешения, лодкой», – отметил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Дмитрий Русинов.

Русинов также рассказал, что на рыбаках не было спасательных жилетов, что является нарушением.

Напомним, в мае подросток перевернулся на лодке и утонул в Карасукском районе.