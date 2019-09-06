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Неудачный подрыв банкомата в Новосибирске обернулся мягким приговором

Рубрика: общество

12.09.2019 16:52

Скриншот с сайта Google Maps

Бывший предприниматель потерял бизнес и решил с подельником ограбить банк на «Снегирях»; суд вынес злоумышленникам мягкий приговор.

Новосибирский авантюрист в свои 43 года поплатился за попытку взрыва банкомата, грабёж и хранение оружия. Сегодня, 12 сентября, в прокуратуре Калининского района рассказали Сиб.фм подробности приговора за попытку кражи группой лиц в особо крупном размере, одиночный разбой и незаконное хранение оружия. 

События произошли в ночь на 15 февраля в помещении офиса ПАО Сбербанк на улице Рассветной, 10. Двое подсудимых Н. и Ш. решили подорвать банкомат и похитить более 3,7 миллиона рублей.

43-летний организатор преступления накануне купил автомобиль ВАЗ-2103, баллон с пропаном, гвоздодёр и аккумулятор и изготовил самодельный детонатор – помог опыт срочной службы в разведке ракетных войск. С 34-летним напарником они подъехали к офису банка на «Жигулях» и, надев балаклавы, зашли внутрь. По данным следователей МВД, подозреваемые разжали окно выдачи денег с помощью гвоздодёра и вставили электрический провод, второй конец которого присоединили к газовому баллону. 

В помещении сработали датчики газодымозащиты, включилась сигнализация, сработал дымогенератор и, ввиду отсутствия искры, подозреваемые не смогли довести дело до конца.

Мотивом 43-летнего организатора стал невыплаченный кредит в 700 тысяч рублей, потраченный мужчиной на приобретение оборудования для своего бизнеса, который прогорел, рассказали в прокуратуре Калининского района. Отсутствие денег толкнуло бывшего предпринимателя на ограбление офиса микрокредитов в Дзержинском районе днём 31 мая – добычей преступника в медицинской маске с ножом стали более 22 тысяч рублей. 

Кроме того, при обыске в его квартире нашли автомат Калашникова модели АК-103 и 87 подходящих охотничьих патронов, который подсудимый приобрёл в 2015 году – он планировал добывать золото на приисках под Ачинском и нуждался в оружии для самозащиты.

Мотивом второго участника неудачного подрыва банкомата также стало отсутствие денег в семье и низкая зарплата водителя-экспедитора.

«Обвиняемые Н. и Ш. признали вину и сотрудничали со следствием, суд учёл смягчающие обстоятельства в виде наличия ребёнка у подельника Ш. и вынес мягкие приговоры. 43-летний гражданин Ш. получил в совокупности за попытку ограбления банка, вооружённый разбой и незаконное хранение оружия и боеприпасов пять лет в колонии общего режима. Суд назначил 34-летнему подельнику два года лишения свободы в колонии общего режима», – сообщил Сиб.фм помощник прокурора Калининского района Игорь Шадрин. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

Напомним, в июле суд оправдал многодетную мать, которой щедрый новосибирский банкомат выдал в пять раз больше денег.

Никита Манько

Теги: ограбления оружие суд банки

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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