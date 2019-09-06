Новосибирские энергетики подключили к теплу первые объекты

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В Новосибирске начался отопительный сезон; сотрудники подразделения СГК откликнулись на заявки о необходимости подать тепло в некоторые учреждения.

Сибирская генерирующая компания начала отопительный сезон в Новосибирске. В адрес энергетиков поступили заявки от четырёх потребителей – двух родильных домов, больницы и школы.

«По заявкам подключены к теплу два объекта – родильный дом и школа. По двум другим объектам отсутствует техническая возможность подключения отопления в связи с режимными ограничениями на данных участках системы теплоснабжения», – сообщил Сиб.фм советник генерального директора НТСК СГК Егор Шавшин.

Оба объекта, которые получили тепло, находятся в Первомайском районе Новосибирска. Это родильный дом № 7 и школа № 143.

Разворот системы отопления в Новосибирске начинается после периода, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не поднимается выше +8 градусов Цельсия. При наличии технической возможности в объекты социальной сферы по заявкам тепло подают ещё до официального старта отопительного сезона.

Напомним, пережив первую ночь заморозков, новосибирцы попросили включить отопление.